VIDEO: Rozlamovák v akci. Zloději se dostali do aut bez známky podezření

Do akcí se muži vydávali za bílého dne, na proniknutí do auta jim stačily dvě až tři minuty.

„Na parkovišti vyhlíželi auta, která přijela, a jejichž posádka odešla, například nakupovat nebo do restaurace. Pak speciálním zařízením otevřeli zámek, auto prohledali a odnesli, co se dalo zpeněžit – notebooky, navigace, kabelky, telefony, peněženky s platebními kartami. Celé to vypadalo, jako by si majitel došel do auta pro nějaké věci,“ popsal vedoucí druhého oddělení obecné kriminality brněnské policie Zdeněk Burian.

Policie na dopadení mužů ve věku 55 a 38 let, kteří už byli za krádeže opakovaně trestaní, pracovala zhruba tři měsíce.

„Totožnost staršího jsme odhalili tak, že si vybíral z automatu peníze na platební kartu, kterou předtím odcizil. Protože už byl čtrnáctkrát trestaný, znali jsme ho a začali jsme ho sledovat,“ popsal kriminalista Tomáš Kadras, který na případu pracoval.

Zloději za sebou dokázali i zamknout

Ukázalo se, že se svým mladším kolegou nebo i každý zvlášť vyjíždějí ve všední dny s oblibou na nehlídané parkoviště u Ústředního hřbitova v Brně. O víkendech pak vyráželi do brněnského okolí na akce, na nichž se pohybovalo hodně lidí.

Ke své „práci“ používali speciální nářadí v podobě „rozlamováku“, což je vysoustružený imbusový klíč doplněný klasickým klíčem. Zatím jim policie dokázala 33 vloupání, a to převážně do vozů Škoda Fabia. Podle vyšetřovatelů ale vykradených aut mohlo být víc.

„Zařízení někdy zámek ani neponičilo. Když v autě nic nenašli, dokázali za sebou zamknout, takže řidič po návratu nic nepoznal. Nebo vzali jen peněženku, což okradený zjistil až se zpožděním,“ doplnil Kadras.

Starší ze zlodějů je ve vazbě. Mladší, dříve šestkrát trestaný, je vyšetřovaný na svobodě. Oběma hrozí až pětiletý trest za krádež a zneužití platební karty.