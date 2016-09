Vyzbrojte školáky gelem, očkujte učně, radí hygienici kvůli žloutence

„Dohlédněte na to, aby si žáci pořádně myli ruce teplou vodou a mýdlem po každém použití toalety, před každou konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí nebo po použití veřejné dopravy. Také by si neměli vzájemně ochutnávat svačiny a kouřit společně cigarety, pít z jedné lahve či otírat její hrdlo rukou.“

Taková a několik dalších doporučení vyslali na startu nového školního roku krajští hygienici do jihomoravských škol všech stupňů. Schyluje se tak k velké bitvě se žloutenkou typu A, která od letošního ledna do začátku září postihla na jižní Moravě už 215 lidí a v posledních týdnech nabírá na síle.

„Děsím se představy, že by se infekce dostala do škol, proto jsme poučili zástupce vedení všech zařízení a chceme, aby vyrozuměli o nebezpečí i rodiče,“ řekla krajská epidemioložka Renata Ciupek.

Dokonce hovoří o „brněnské epidemii“, protože 80 procent všech zachycených případů žloutenky je právě z Brna a nejbližšího okolí (o šíření epidemie jsme psali zde).

Nakaženým třídám hrozí padesátidenní karanténa

Podle hygieniků by všechny děti měly být vybavené pohotovostním balením dezinfekčního gelu, nebo alespoň jednorázovými dezinfekčními ubrousky.

„I když se celková situace zhoršuje a v posledním týdnu jsme měli 25 nově nemocných, zatím se žloutenka mezi školáky nedostala. Opatření tak mají jen preventivní ráz. Když je všichni budou dodržovat, nemusí dojít k nejhoršímu,“ poznamenala hygienička.

Pokud by však někdo ze třídy onemocněl, postihla by celý kolektiv padesátidenní karanténa. „Vhodnou prevencí je placené očkování u praktického lékaře. Rozhodně doporučujeme nechat očkovat učně a studenty potravinářských oborů, kteří chodí na praxi do restaurací a kuchyní,“ poradila Ciupek.

Zpráva o šířící se epidemii žloutenky byla jednou z prvních, kterou od vedení škol dostali rodiče žáků.

„Hned prvního září nám paní učitelka na úvodní schůzce přečetla dopis od hygieniků. Nevím, jak učitelé pohlídají, aby si děti navzájem neukusovaly svačiny a nepily ze společné lahve. Podle mě to prakticky nelze kontrolovat, zvlášť u malých dětí,“ reagovala matka, jejíž děti chodí na jednu ze základních škol v Brně.

„Navíc naše škola je ve staré budově a ve třídách mají jen umyvadla se studenou vodou, v pokynech se přitom mluví o teplé. Učitelka nás také upozornila, že na nákup dezinfekce do každé třídy nemá škola peníze. Vůbec nerozumím tomu, proč při takové epidemii neuvolní potřebné peníze zřizovatelé škol,“ dodala.

Školy zajímá, kdo vakcíny pro učně zaplatí

Na svého zřizovatele – Jihomoravský kraj – se nejspíš obrátí Ladislav Hochman, který stojí před nutností nechat děti očkovat. Je totiž ředitelem odborného učiliště v Lomené ulici v Brně, kde se žáci učí na budoucí kuchaře, pekaře a cukráře.

„O nebezpečí víme, dostali jsme informace z hygieny i z kraje. Vydal jsem pokyn k nakoupení dezinfekčních mýdel a rozhodně budeme řešit také očkování žáků v potravinářských oborech. Je pouze otázkou, kdo to zaplatí, protože vakcíny by se týkaly asi 150 žáků,“ poznamenal Hochman.

„Máme také poslat informace na krajský odbor školství, co jsme proti šíření nákazy už udělali,“ doplnil.

U budov hejtmanství přibyly stojany s dezinfekcí

Do boje proti žloutence se už dříve zapojil brněnský magistrát, který například nechal očkovat strážníky, lidi z terénních sociálních služeb a také bezdomovce, mezi nimiž se nákaza nejvíce šíří (psali jsme zde).

Ve svých budovách, na některých zastávkách MHD v centru Brna a u vlakového nádraží jsou lahvičky s dezinfekcí na mytí rukou.

K preventivním opatřením se přihlásil také Jihomoravský kraj, který plánoval vybavit budovy hejtmanství na Žerotínově náměstí a na Cejlu stojany s dezinfekčními přípravky.

„Umístíme je u vstupů nebo výtahů, k dispozici budou v každé kanceláři a v zasedacích místnostech. Podle potřeby je rozdáme také zaměstnancům, aby je měli v kapse či kabelce,“ informovala o opatřeních ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková s tím, že upozornění od hygieniků je na tabuli u informací.

V úterý se rovněž uskuteční koordinační schůzka mezi hejtmanem, ředitelem Krajské hygienické stanice v Brně a ředitelkou krajského úřadu, na níž si účastníci upřesní další možná opatření proti šíření žloutenky.