Leden přinese revoluci v nákupu jízdného na MHD v Brně. Nové karty i slevu

1 Jak si elektronickou šalinkartu pořídím?

Dopravní podnik na Nový rok spustí e-shop dostupný na webu www.brnopas.cz. Na něm se zájemce o elektronickou šalinkartu zaregistruje, vypíše požadované osobní údaje, nahraje svou fotografii, zadá číslo a datum platnosti své platební karty a přes internet vybranou šalinkartu uhradí. Komu dělají internetové platby potíže, tomu pomůžou pracovníci podniku v kontaktním centru v Novobranské ulici.

Elektronická šalinkarta se aktivuje okamžitě po zaplacení. Dotyčný pak má 21 dnů na to, aby se dostavil na kteroukoliv pobočku dopravního podniku, kde správnost osobních údajů ověří. Pak už tam chodit nemusí, každý další nákup šalinkarty může řešit z pohodlí domova.

2 Co studenti, kteří mají už teď nárok na slevu, či důchodci?

Studenti se nejprve v e-shopu registrují, poté na pobočce předloží ISIC či jiný studentský průkaz a až následně si mohou šalinkartu koupit. Každý rok pak musí znovu osobně na pobočce doklad o studiu předložit. „Do budoucna chceme systém propojit s databází škol, aby nám samy ověřovaly, zda dotyční skutečně studují,“ řekl Vít Prýgl z DPMB. Doprovod dítěte do 3 let a děti do 10 let mají jízdné zdarma, těm starším jejich účty mohou v e-shopu spravovat rodiče. Zdarma mohou jezdit také důchodci nad 70 let, ti se však stále musí prokazovat papírovým kuponem opravňujícím k bezplatné přepravě.

3 Jak získám příspěvek od města na roční šalinkartu?

V e-shopu se při registraci ukáže tlačítko, které tuto možnost nabízí. Po jeho prokliknutí musí nakupující zaškrtnout, že souhlasí se smluvními podmínkami, jeho požadavek se následně odešle na magistrát. V e-shopu zaplatí stejnou cenu jako doposud – 4 750 korun. Magistrát má pak 90 dnů na to, aby mu zpět na účet poslal dotaci ve výši 1 425 korun, u žádostí podaných do 31. května je lhůta 180 dnů.

O dotaci si může zažádat každý, kdo platí v Brně odpad. Této povinnosti jsou zbaveny děti v ústavech, důchodci v domovech pro seniory, lidé v domovech se zdravotním postižením, se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

4 Jakou kartu mám při cestování používat?

Jakoukoliv bankovní kartu. Kdo nechce využívat tu, s níž platí běžně v obchodech, může si na pobočce DPMB už teď koupit za 69 či 99 korun dva druhy anonymních karet, třeba Dobrou kartu COOP. Zájem o ně zatím projevilo přes tisíc lidí. „Žádné jiné anonymní jsme nesehnali,“ vysvětlil Prýgl, proč město prodává kartu nabízející zároveň zvýhodněné nákupy v maloobchodním řetězci. „Pro účel naší šalinkarty si ji ale její majitelé nemusí aktivovat. Každopádně i při použití vlastní bankovní karty se zákazníci nemusí obávat o bezpečnost svého účtu. Systém její číslo zašifruje, takže ji nikdo nemůže zneužít,“ poznamenal.

5 Můžu platit jízdné tak, jak jsem byl dosud zvyklý?

Ano. Cestující si mohou i nadále kupovat papírovou šalinkartu, papírové jednorázové jízdenky v automatech či trafikách nebo SMS jízdenky. Elektronické jízdné lze zatím využít pouze na měsíční, čtvrtletní i roční šalinkartu, ale také na přenosnou roční šalinkartu a nově na přenosné jízdenky s platností od 2 do 30 dnů.

6 Jak mě budou kontrolovat revizoři?

Cestující přiloží svou platební kartu ke speciálnímu čtecímu zařízení, aniž by ji musel dát z ruky. Zájemci si na ni navíc můžou od DPMB vyžádat neprůhledné pouzdro.

V případě, že cestující využívá šalinkartu na vlak nebo v autobusech jihomoravských dopravců, musí si z e-shopu vytisknout nebo stáhnout do mobilu takzvaný QR kód. Průvodčí totiž zatím nejsou vybavení čtečkami na platební karty jako revizoři v brněnské MHD.

7 Co když zjistím, že mi nový systém nevyhovuje?

V takovém případě může cestující elektronickou šalinkartu „stornovat“. V kontaktním centru v Novobranské ulici mu vypočítají, kolik peněz za ni dostane zpět. „Jestliže se to bude týkat roční šalinkarty, musí vrátit i případný příspěvek od města,“ vysvětlil Prýgl.

8 Kdy zaplatím bankovní kartou i jednorázové jízdenky?

Od roku 2018 ve vozech brněnské MHD, postupně se systém rozšíří do ostatních zón Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. E-shop, na kterém nyní lze registrovat platební kartu, město do budoucna plánuje rozšířit i o další služby, například nákup předplatného do divadel.