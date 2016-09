Přilepšení stranické kase? Časopis ovládají lidé z ČSSD, radnice jim platí

Majitelem týdeníku je přitom bratr znojemského místostarosty Jana Groise (ČSSD) Oldřich a šéfredaktorem dlouholetý okresní tajemník sociálních demokratů František Střecha. Týdeník se navíc tváří jako nezávislé komerční médium.

Politici ve financování stranických médií z veřejných peněz problém nevidí. „Znojemský týden je médium jako každé jiné, nerozlišujeme vlastníka ani stranickou příslušnost šéfredaktora,“ řekl Vlastimil Gabrhel (ČSSD), starosta Znojma a poslanec.

Dodal, že radnice dostane za svoje peníze vždy jasné a zřetelné plnění, tedy inzertní plochu v týdeníku.

Samotný Znojemský týden, jenž má přímé vazby na sociální demokraty, dostal od roku 2014 více než jeden milion korun, tedy bezmála čtvrtinu všech peněz, které město utratilo za inzerci v médiích.

Dalších nejméně 240 tisíc korun dostane letos týdeník od Jihomoravského kraje, kde také vládne ČSSD – v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

„Ne, nesouvisí to,“ odpověděla krajská mluvčí Eliška Holešinská Windová na otázku MF DNES, zda objednávka krajské inzerce v týdeníku bez výběrového řízení souvisí se stejnou stranickou příslušností šéfredaktora a hejtmana.

Týdeník se tváří nezávisle, ale je ovlivněn politiky

Také majitel Znojemského týdne Oldřich Grois popírá, že by na obsah časopisu mělo vliv to, že jeho bratr Jan je místostarostou za ČSSD. „Bratr je jiná osoba než já, že by měl nějaký vliv, vyvracím,“ řekl Grois.

Protikorupční experti ale takový způsob utrácení veřejných peněz kritizují. „Jde vlastně o stranické médium za veřejné peníze,“ konstatoval Martin Kameník z nevládní organizace Oživení, která dlouhodobě mapuje korupční chování v tuzemsku.

„Týdeník se tváří jako nezávislé médium, přitom je ale ovlivněn politiky. Velký průšvih je také to, že objednávky na inzerci jdou na přímo, takzvaně z ruky. Bez výběrového řízení tedy dostává krajské a městské peníze firma stranického kolegy, která místo nezávislého zpravodajství dělá neobjektivní PR,“ popsal Kameník poté, co prostudoval texty zveřejněné v týdeníku.

Znojmo přitom vydává měsíčně vlastní časopis v nákladu 18 tisíc kusů na číslo. Ročně stojí radnici víc než 280 tisíc korun. „Oslovuje jen město a přidružené obce. Potřebujeme ale oslovit i lidi v regionu, proto inzerujeme v lokálních médiích,“ vysvětlil starosta Gabrhel.

Nákup inzerce z veřejných peněz v médiu personálně propojeném s ČSSD kritizuje také znojemská opozice. „Inzerci může město u soukromých médií pochopitelně nakupovat, ale pokud má vlastní radniční periodikum, mělo by to být pouze jednorázově, na nějakou konkrétní mimořádnou událost,“ oznamuje lídr opozičního uskupení Pro Znojmo Jiří Kacetl.

Městské peníze ovlivňují, co a jak se píše, říká zastupitel

„Pravidelné nákupy či dokonce paušály, jak to nyní znojemská radnice dělá v případě Znojemského týdne, mají korupční nádech – radnice si jimi vlastně kupuje nekritický přístup novinářů vůči sobě,“ dodává Kacetl.

Kromě Znojemského týdne se podle opozice přetvořil v hlásnou troubu sociální demokracie před posledními komunálními volbami i další regionální týdeník dotovaný radnicí – Znojemsko.

Poté co se po komunálních volbách ČSSD znovu dostala do čela města, jen za rok 2013 utratila za inzerci trojnásobek toho, co v roce 2011.

„Městské peníze velmi silně ovlivňují, co a jak se ve znojemských týdenících píše. Zatímco dříve radnici kritizovaly, obrat nastal prakticky okamžitě po zaplacení prvních faktur za inzerci. Za rok 2014 to bylo neuvěřitelných 955 tisíc,“ komentoval inzertní politiku města zastupitel Jiří Ludvík (Změna pro Znojmo).

„Inzerenti mají podmínky vyplývající ze sazebníku reklamy,“ okomentoval dotace od radnice šéfredaktor Znojemska Vlastimil Mrva. To, zda si město platí nějakou vyčleněnou plochu, kam si posílá PR články, nebo je vytvářejí sami redaktoři, nekomentoval.

Akcionáři z ČSSD

Znojemský týden se v rukou lidí z ČSSD ocitl na jaře 2014. Jeho zakladatel Zbyšek Dřevojan zemřel v lednu 2014 a týdeník převzal jeho syn, který jej prodal dlouholetému tajemníkovi sociálních demokratů ve Znojmě Františkovi Střechovi.

Ten se stal jediným akcionářem firmy Znojpres, jež týdeník vydává, a zároveň jeho šéfredaktorem. Hned v tomtéž roce radnice poslala týdeníku za inzerci 641 tisíc korun. Letos už jako většinový akcionář Znojpresu figuruje Oldřich Grois, bratr znojemského místostarosty. Sám Střecha odmítl stranickou inzerci komentovat.

Josef Handl z firmy Znojpres, který je podepsaný pod objednávkami inzerce od kraje, řekl, že reklama se nijak nelišila od jiných inzerentů. „Žádné podmínky jsme neměli. Kraj prostě posílal klasické PR články, co pořádá, co dělá hejtman a podobně,“ popsal.