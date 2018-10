Brňané před sto lety urazili hlavu rytíře Wehrmanna, Znojmo bránili Němci

Jak jih Moravy oslaví 100. výročí Československa Brno Oslavy 28. října v Brně v 10 hodin zahájí vzpomínkový akt u pomníku T. G. Masaryka .

. Moravské zemské muzeum v neděli láká na volný vstup na výstavy i stálé expozice, včetně nedávno otevřených výstav k 100. výročí vzniku Československa.

v neděli láká na volný vstup na výstavy i stálé expozice, včetně nedávno otevřených výstav k 100. výročí vzniku Československa. Mimořádné uvedení hry Václava Havla Zítra to spustíme v režii Vladimíra Morávka se koná v sobotu od 21 hodin v Domě umění města Brna .

. Dobrovolníci budou v neděli od 14 hodin v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity skládat největší mapu Československa.

skládat největší mapu Československa. Kino Scala v neděli ve 21 hodin uvede snímek Hovory s TGM s Janem Budařem a Martinem Hubou.

v neděli ve 21 hodin uvede snímek Hovory s TGM s Janem Budařem a Martinem Hubou. Divadlo Polárka ve sto minutách hudebně-divadelního happeningu připomene události každého jednotlivého roku republiky. Hraje se 28. a 30. října od 17:30.

ve sto minutách hudebně-divadelního happeningu připomene události každého jednotlivého roku republiky. Hraje se 28. a 30. října od 17:30. Rekonstrukci vyhlášení republiky si na pondělí připravila filharmonie a Divadlo Husa na provázku .

. Akce Sto let poté aneb Jak se v Brně vyhlašovala republika začíná v neděli v 19 hodin před Besedním domem. Znojemsko Ve Znojmě v neděli v 9 hodin otevřou část Jubilejního parku i s bustou Masaryka. Park byl založen k 10. výročí vzniku republiky a teď se vrátil do původní podoby. Na programu je i psaní vzkazů republice. Ty lidé vhodí do dřevěného sudu, který se otevře přesně za sto let, tedy 28. října 2118.

v neděli v 9 hodin otevřou část Jubilejního parku i s bustou Masaryka. Park byl založen k 10. výročí vzniku republiky a teď se vrátil do původní podoby. Na programu je i psaní vzkazů republice. Ty lidé vhodí do dřevěného sudu, který se otevře přesně za sto let, tedy 28. října 2118. Moravský Krumlov si výročí připomene slavnostním koncertem v sobotu od 18 hodin v zámecké kapli a setkáním u sochy T. G. Masaryka v 16 hodin.

Břeclavsko V Břeclavi v sobotu v 16 hodin slavnostně odhalí obnovený pomník Svornosti na Smetanově nábřeží. Poté v 17 hodin následuje lampionový průvod a vzpomínkový akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí.

v sobotu v 16 hodin slavnostně odhalí obnovený pomník Svornosti na Smetanově nábřeží. Poté v 17 hodin následuje lampionový průvod a vzpomínkový akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí. Mikulov se v sobotu odpoledne přenese do atmosféry prvorepublikové plovárny. Žonglérsko-akrobatické představení začíná ve 14 hodin na náměstí.

Hodonínsko Oslavy a pietní akt začnou v Hodoníně v neděli v 17 hodin. Od pomníku T. G. Masaryka se vydá lampionový průvod na Masarykovo náměstí, kde bude zakončen ohňostrojem. Vstup zdarma v neděli odpoledne nabízí Masarykovo muzeum na výstavu Máme republiku!

v neděli v 17 hodin. Od pomníku T. G. Masaryka se vydá lampionový průvod na Masarykovo náměstí, kde bude zakončen ohňostrojem. Vstup zdarma v neděli odpoledne nabízí Masarykovo muzeum na výstavu Máme republiku! Vzpomínkové shromáždění s lampionovým průvodem a ohňostrojem začíná v Kyjově v sobotu v 17:30 uložením historických artefaktů do kopule věže radnice.

Blanensko

V Rudici v sobotu ve 14 hodin znovuodhalí pomník T. G. Masaryka.

v sobotu ve 14 hodin znovuodhalí pomník T. G. Masaryka. Setkání v Blansku začíná v neděli v 16:30 na náměstí Svobody. Následovat bude koncert pěveckého sboru Rastislav a Czech Virtuosi v Dělnickém domě.

Vyškovsko

V sobotu od 13:30 atmosféru první republiky v Bučovicích přiblíží divadelní scénka na náměstí, v jejímž závěru přijede prezident T. G. Masaryk.

přiblíží divadelní scénka na náměstí, v jejímž závěru přijede prezident T. G. Masaryk. Milníky českých dějin si v neděli ve Slavkově u Brna připomenou videomappingem na budovu radnice. Začíná v 18:30 a zakončí ho ohňostroj.