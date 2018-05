Adrenalin v korunách. V Hodoníně roste 3D bludiště, jež se houpe nad zemí

Okolo 190 metrů lávek v sítích, z nichž nejvyšší vedou až ve výšce deseti metrů – takové bude bludiště, jež připomíná pavoučí stezky. Svým konceptem se podobá známějším lanovým parkům. Jenže tady se člověk cítí pohodlněji.

„Po celé trase je obklopen sítí, takže není potřeba žádné jištění. Návštěvníci se nemusí do ničeho poutat a bludištěm mohou procházet křížem krážem. Nikoliv dokola po přesně nařízené trase, jako to bývá u lanových parků,“ vysvětluje spolumajitel atrakce Petr Ševčík.

Tři patra bludiště znamenají i tři úrovně obtížnosti. První ve výšce čtyř metrů zvládne každý, užít si ho mohou třeba i tříleté děti. V sedmi metrech už se přidávají obtížnější průlezy a nejnáročnější je pak úroveň v deseti metrech.

„Atrakce je sice stavěná pro děti, ale některé pasáže jsou náročné i pro dospělého. Zdolat se tady musí třeba průlezový koš nebo trubka,“ poukazuje Ševčík na adrenalinovější části.

Stačí prodavač lístků

Dospělé může okouzlit i umístění v korunách dubů, díky němuž celé bludiště zakrývá deštník zeleně. „U všech stromů jsme museli nechat zpracovat dendrologický posudek, takže víme, že jsou stoprocentně zdravé. Při stavbě se do nich nijak nezasahovalo. Pokud jsou namáhané v nějakém tahu, pak jsme je vyvázali do protisměru, aby byly v dobré kondici,“ popisuje Ševčík.

I on původně zvažoval, že postaví klasický lanový park. V okolí Hodonína nic podobného není. Pro bludiště v korunách stromů ale hrála podstatná věc. „U parků je třeba několika pracovníků obsluhy. U bludiště nám stačí jeden člověk, který bude prodávat vstupné,“ vyzdvihuje s tím, že atrakce se otevře v červnu.

Díky atraktivnímu umístění u hodonínské zoo zřejmě nebude o návštěvníky nouze. Do 3D bludiště mohou děti už od tří let, do šesti však jen s doprovodem dospělého. Samy si pak určují, na jakou úroveň se cítí.

„Jednotlivá patra propojují průlezové domky, takže pokud někdo zjistí, že vyšší patro nezvládá, může se bez problémů vrátit níž. Záleží na tom, kdo se jak cítí,“ poznamenává investor, který v Hodoníně podniká ve stavebnictví a 3D bludiště je jeho prvním zábavním počinem.

A rozhodně ne posledním. Přidat k němu chce i dětské hřiště a zábavnou naučnou stezku.