Za adventní stánky se v Brně platí desetitisíce, řemeslníků v nich ubývá

Pro Miloslavu Zatloukalovou z Brodku u Konice advent rozhodně není obdobím rozjímání a očekávání Vánoc. Už deset let totiž na Zelném trhu v Brně otevírá stánek se slaměnými ozdobami a zbožím s tradiční lidovou tematikou, které sama vyrábí.

V posledních letech však vždycky nejprve čeká do chvíle, kdy budou známé ceny nájmů, teprve pak se rozhodne. Za účast na letošních trzích zaplatí bezmála 42 tisíc korun.

I když cena patří v Brně k těm nejlevnějším, vychází Zatloukalová tak tak. „Jsem na hraně, do vyšší částky už bych jít nemohla. Mám štěstí, že bydlím zdarma u sestry. Kdybych si měla měsíc platit ubytování, jsem v minusu,“ podotkla s tím, že zájem o řemeslné výrobky klesá.

Nicméně i za nimi, ale hlavně tradičními nápoji a jídlem ode dneška zamíří do centra Brna tisíce návštěvníků. Trhy postupně odstartují rozsvícením vánočních stromů.

Jako první se v 17 hodin rozzáří na náměstí Svobody, další pak na Zelném trhu a Moravském náměstí. Gastrozóna s betlémem je nachystaná na nově opraveném Dominikánském náměstí. Tam a na náměstí Svobody si lidé vánoční atmosféru užijí až do 28. prosince, na zbylých dvou skončí o pět dní dříve.

V minusu jsme zatím nebyli, říká spoluautor turbomoštu

A na jednotlivých náměstích se liší i ceny nájmů, uspořádání stánků a jejich nabídka. Zatímco na Zelném trhu se částky pohybují zhruba od 41 až do 140 tisíc korun pro největší stánky s občerstvením, na nedalekém centrálním náměstí Svobody mají ceny větší rozptyl – prodejci zaplatí od 45 do 250 tisíc.

Na Dominikánském náměstí, kde sídlí pouze stánky s jídlem a nápoji, dají jednotnou částku 90 tisíc. A na trochu odlehlejším Moravském náměstí cena začíná na 43 tisících pro řemeslníky a končí na 220 tisících u stánkařů, kteří přímo na centrálním čtyřbaru nabízejí nápoje.

Cenovou výjimku tvoří naprostý rekordman vánočních trhů – bílá kopule Zimního baru připomínající eskymácké iglú na náměstí Svobody, kde lidé dostanou míchané horké drinky. Za tuto možnost nabídli majitelé známého brněnského podniku Bar, který neexistuje městu dokonce 690 tisíc korun.

„Částka je v pořádku. Je dobře, když z takové velké akce má město peníze. Jde o skvělé místo, kam přijdou desetitisíce lidí,“ řekl Jan Vlachynský, spoluzakladatel Baru, který neexistuje a jeden z autorů turbomoštu – nejznámějšího nápoje brněnského adventu.

Zimní bar se společníky otevírá už třetím rokem. „Obavy, abychom vydělali, máme vždycky. Jsou dny slabší i silnější, ale zatím jsme nikdy nebyli v minusu. Kromě obřího baru máme ještě na každém náměstí stánek s turbomoštem, který letos oslaví desáté výročí a lidé si ho oblíbili. Takže za prodejce nápojů mohu potvrdit, že drinky táhnou,“ prohlásil Vlachynský. Nevadí mu ani to, že řemeslníci mají nájmy podstatně nižší. „Kdyby tu nebyli, trhy by nebyly úspěšné,“ míní.

Stejně jako pro ostatní je i pro něj neznámou prodloužení doby trhů na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody. „Jsme v očekávání. Věříme, že když se ta informace k lidem dostane, přijdou,“ dodal.

Zájemců je víc než míst

I přes poměrně vysoké ceny nájmů je o stánky zájem, a organizátoři si tak mohou vybírat. „Jako každý rok poptávka prodejců převyšuje počet míst, která obsazujeme. Musíme odmítat zhruba třetinu přihlášených,“ upřesňuje Eva Skácelová ze společnosti Promo Planet, jež pro Brno-střed organizuje advent na Zelném trhu se 121 stánky.

Zahájení brněnských vánočních trhů Náměstí Svobody

16.00 zahájení Brněnských Vánoc, Jan Smigmator a Swinging Q

16.20, 18.30 Cirkus trochu jinak – Trampoty s Ježíškem

16.45 pozdrav brněnské primátorky Markéty Vaňkové

16.54, 18.55, 20.55 videomapping

17.00 rozsvícení stromu

17.05 Dětský sbor Brno

16.00 zpěv, harmonika Honza Budín a Miki Jelínek

17.00 až 19.00 kapela The People

18.00 rozsvícení vánočního stromu zástupci radnice Brno-střed

19.30 zpěvačka Katie Kei

18.00 kapela Závodní ovce

19.00 oficiální zahájení Adventu na Moraváku 2018 Kompletní program brněnských vánočních trhů na gotobrno.cz, adventnazelnaku. cz a adventnamoravaku.cz

Vybírat si může i Turistické informační centrum města Brna (TIC), pod které spadají trhy na náměstí Svobody a před Novou radnicí, kde rozbilo stánky celkem 74 prodejců. „Většina se k nám opakovaně vrací. Zájem je pořád vyšší a vede gastronomie. Když splní všechny podmínky, rozhoduje nabízená cena,“ podotkla Adéla Nováková z TIC.

To loni vydělalo necelých 14 milionů korun a letos očekává ještě vyšší příjem. „Všechny peníze se vracejí do zajištění staveb, na techniku či doprovodný program. A když něco zbude, tak to jde na akce, které nemají možnost výdělku,“ doplnila.

S nižším zájmem bojují jen na Moravském náměstí. „U gastra jsme dokonce museli snížit ceny nájmů ze 101 na 80 tisíc, abychom nabídku naplnili. Je znát, že Moravák je přece jen stranou od centra. A klesá i zájem řemeslníků. Letos jsme vyřadili jen jednoho prodejce,“ uvedl Tomáš Pavčík, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, které zajišťuje advent na Moravském náměstí.

Také zdejší organizátoři i ti ze Zelného trhu uvažovali, že by stejně jako TIC dobu trvání trhů protáhli. „Zájem ale nebyl. Prodejci nám řekli, že toho mají za ty čtyři týdny v zimě dost a že si také chtějí v klidu užít svátky,“ vysvětlil Pavčík.