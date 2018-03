Chybí etická pravidla, kritizuje akademický senát námluvy s Křetínským

Jenže akademický senát žádá jasná pravidla, která zamezí možnému ohrožení nezávislosti fakulty. Děkanka právnické fakulty Markéta Selucká, jež je spolupráci od začátku plně nakloněná, dokument předložila na pondělním jednání senátu, ten s ním ale nebyl spokojen.

„Předložený materiál láká na to, kdo ví co v něm nebude, ale není v něm téměř nic. Chybí mi tam především etická pravidla, kdy je možno a s jakými subjekty spolupracovat a kdo to bude posuzovat. Diskutovali jsme na minulých zasedáních, že to má být etická komise, tu jsem ale v materiálu vůbec nenašel,“ zkritizoval návrh Petr Lavický, člen senátu a pedagog zaměřující se na občanské právo.

Děkanka na to reagovala slovy, že etická komise jako samostatný orgán nemůže ze zákona vzniknout, jedině pod její patronací či právě pod akademickým senátem. „Chcete však do pravidel dávat morální hlediska, podle kterých se bude spolupráce posuzovat?“ ptala se akademiků děkanka.

„Může být riziko, že bude ohrožena nezávislost a nestrannost výzkumu,“ odpověděl Lavický s tím, že nestačí věta, že se vše posoudí podle vysokoškolského zákona, ale že je nutné vše více rozpracovat.

Velká obecnost vadila i dalším členům senátu. „Přitom se obsah dá odněkud načerpat,“ odkázal předseda senátu Josef Šilhán ke zkušenostem zahraničních univerzit.

Akademický senát tak vrátil děkance materiál k dopracování. Chce vyjmenovat, kdo a za jakých podmínek může s fakultou spolupracovat, a uvést případy, které se obecně považují za problematické.