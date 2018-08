Městský okruh není jediný. Aktivisté blokují na jihu Moravy více staveb

Od roku 2011 se táhly spory kolem zdvoukolejnění trati z Brna do Zastávky u Brna. Stavbu za půl miliardy připravuje už sedm let Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a má přinést pohodlnější a rychlejší cestování a zvýšení kapacity tratě a zkrácení doby jízdy o deset minut.

U trati do Zastávky se zdá, že mají stavitelé po letech vyhráno. Krajský úřad dal v minulém měsíci za pravdu investorovi SŽDC proti ekologickému spolku Voda z Tetčic.

„Můžeme stavět, ale zmeškali jsme kvůli tomu termíny pro dotace, kde jsme mohli získat stovky milionů korun, a musíme aktualizovat dokumentaci, což jsou náklady navíc,“ okomentoval to mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Námitky jsou už i kvůli stavbě nového nádraží v Brně

Železničáři se navíc chystají na mnohem větší bitvu – podle Illiaše už teď hnutí Děti Země komplikuje chystanou modernizaci železničního uzlu Brno. Opakovaně totiž napadlo územní rozhodnutí.

Stejný spolek jako v případě Zastávky, Voda z Tetčic, nyní drží v šachu brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Předseda spolku Josef Dvořák, který přitom veřejně nevystupuje a drží se v ústraní, dokázal na poslední chvíli shodit stavební povolení na rozšíření Žabovřeské ulice, která je součástí velkého městského okruhu. Po stavbě volají tisíce řidičů už řadu let.

Dvořák nepožaduje žádné úpravy, pouze vytýká chyby v dokumentaci. Podle náměstka brněnského primátora Richarda Mrázka (ANO) si tím bere město jako rukojmí. „Je otázka, proč to někdo dělá a maří několikaletou práci řady lidí,“ vyjádřil se již dříve Mrázek.

Šéf hnutí Děti Země Miroslav Patrik takové jednání za obstrukce nepovažuje.

„Je zcela jedno, zda své námitky pošlou za jednu hodinu v den, kdy jim bylo rozhodnutí doručeno, nebo jednu hodinu posledního dne této lhůty. Tohoto práva využívají všichni, nejen spolky, ale i majitelé nemovitostí a samotní žadatelé,“ namítá.

Dvacet let se přeli o obchvat. Nakonec stačí vysázet stromky

Dalším příkladem neustále napadané stavby je městský obchvat kolem Břeclavi, který se připravuje už více než dvacet let a spory o něj se táhnou stejně dlouho. Dětem Země vadilo, že dvoupruh povede evropsky chráněnou oblastí Natura 2000, a žádali opakované přehodnocení dopadu na tuto oblast.

Nejvyšší správní soud dal za pravdu ŘSD. Silnice se totiž začala připravovat ještě před vstupem do Evropské unie v roce 2003. Silničáři ale musí v daném území vysázet stromky a vytvořit tůňky. Právě to Děti Země považují za úspěch.

Podle místostarosty Břeclavi Svatopluka Pěčka (ANO) celé zdržení přineslo problémy nejen obyvatelům města, ale i lidem z okolí, kteří sem dojíždějí do práce. „To je oblast 50 tisíců lidí,“ upřesnil Pěček.

Stejný osud potkal i obchvat kolem Znojma. Jedna část už se staví, ale další tři části rozporuje spolek Obchvat. Razí „velkou“ variantu přes širší okruh obcí, který by kamionovou dopravu vyvedl zcela mimo město. Podobně je na tom i Mikulov, který marně čeká na lepší spojení na Brno a Vídeň.

Aktivisté se brání, že to nejsou obstrukce

„Právě teď vypořádává náš stavební úřad další námitky aktivistů z Dětí Země. Stavbu ale napadala celá řada jiných spolků. Je to část dálnice z Brna do Vídně. Ani za 18 let nejsme schopní překlenout asi tři kilometry,“ konstatoval starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).

Zatímco investoři a města se shodují na tom, že v řadě případů jde o obstrukce, které umožňuje špatná legislativa, druhá strana tvrdí, že jen uplatňují své právo.

Zablokované stavby na jižní Moravě Zdvoukolejnění trati Brno – Zastávka u Brna: Stavbu zablokoval spolek Voda z Tetčic. Spor se táhne už od roku 2011. Obchvat Znojma (silnice I/38): Stavba se připravuje od roku 2001. Část už je hotová, na další se začalo pracovat. Další úseky ale opakovaně blokují místní lidé i spolky Obchvat a Voda z Tetčic. Obchvat Břeclavi (silnice I/55): Děti Země, Občané za ochranu kvality bydlení a Voda z Tetčic stavbu zablokovali, protože prochází přírodně cenným územím. Nejvyšší správní soud nařídil například vysázení nových stromů, celkově ale aktivistům nevyhověl. Čeká se na potvrzení krajským soudem. Obchvat Mikulova: V územním řízení je evidováno až 10 přihlášených spolků a sdružení, z nichž každý se může odvolat proti jakémukoli rozhodnutí a povolení. Stavba VMO Brno v části Žabovřeská: Stavební povolení zablokoval spolek Voda z Tetčic.

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy je účast veřejnosti nutná. „Ale měla by skončit ve chvíli, kdy se projedná studie vlivu stavby na životní prostředí EIA a určí trasa nebo ve stadiu územního řízení. Vlastní stavební řízení by měli řešit pouze odborníci, protože to je velmi specifická věc,“ poznamenal Fiala.

To by ale podle Patrika nemělo smysl. „Omezit účast spolků jen na proces EIA odporuje logice i evropskému právu, neboť veřejnost se může účastnit všech povolovacích řízení, u nichž se řeší přípustnost negativního vlivu stavby na přírodu, krajinu a životní prostředí,“ namítá Patrik.

K tomu, aby se stavělo rychleji, by měl pomoci nedávno schválený zákon o liniových stavbách, který by měl u staveb celostátního významu vést ke zrychlenému vykupování pozemků a bránit obstrukcím majitelů.

Podle Koštiala to ale námitkám ze strany ekologických hnutí nezabrání. „Stále bude možné, aby se nějaký spolek z Aše probral a napadl a zdržoval stavbu kdekoli po republice,“ poznamenal Koštial.