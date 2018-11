Do Brna jezdí pacienti z celé Moravy a chybí praktici, ukázala analýza

15:21 , aktualizováno 15:21

Praktičtí lékaři se z periferií Brna stahují do středu města, za deset až patnáct let hrozí jejich akutní nedostatek. Brno je navíc přetížené pacienty nejen z celé jižní Moravy, ale také z přilehlých krajů. To jsou hlavní výsledky, které přinesla rozsáhlá analýza zdravotnictví v moravské metropoli.