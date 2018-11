Student pozval Babiše na gymnázium, spolužák proti tomu sepsal petici

„Politika se na našem gymnáziu hodně řeší, v hodinách i mimo ně. Jsou tu lidé, kteří s premiérem nesouhlasí. Tak jsem si řekl, že Andreje Babiše pozvu, aby ostatní mohli mít prostor jej poznat a slyšet jeho názory osobně. Ať si každý udělá názor sám a na základě vlastních zkušeností. Já svůj názor nikomu nevnucuji,“ sdělil iDNES.cz student Adam Stanislav.

Babiš jeho nabídku prezentoval na svém facebookovém profilu, kde avizoval, že školu skutečně navštíví.

„Tohle je Adam Stanislav, student Gymnázia Elgartova v Brně. Jeho spolužáci mě prý nemusí, tak mi navrhl, abych přijel a mohli mě poznat osobně, na cokoli se zeptat a udělat si vlastní názor. Na jaře bude škola slavit sto let, tak jsem slíbil, že určitě přijdu. Díky za pozvání, Adame,“ napsal Babiš.

Proti jeho záměru se postavil Stanislavův spolužák, který jménem studentů, pedagogů a přátel školy vytvořil petici, v níž se proti Babišově návštěvě ohrazuje.

Návštěva by mohla poškodit jméno školy, stojí v petici

„Nepřejeme si, aby do školy přijel někdo, kdo je oprávněně veden ve svazcích bývalé Státní bezpečnosti, která sloužila k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci protivníků komunistického režimu, a kdo k participaci na státní moci přizval stranu, který je za více než 40 let totality a zvěrstva s ní spojená zodpovědná,“ stojí v petici.

Její autor, kterého se iDNES.cz snaží kontaktovat, rovněž vyjádřil obavy, že Babiš může návštěvu školy využít k politické propagaci před volbami do Evropského parlamentu.

„Dále si myslíme, že by mohla návštěva Andreje Babiše poškodit jméno školy,“ je uvedeno v petici.

„Petice se ohrazuje proti tomu, aby byl premiér spojován s oslavami stého výročí, ale v této souvislosti jsem ho nezval. Chtěl bych, aby přijel právě ještě před oslavami, ale to už závisí na dohodě s vedením školy,“ uvedl Stanislav.

Přišly mi i výhrůžky, sdělil student, který premiéra pozval

O svém záměru pozvat Babiše informoval ředitelku školy dnes ráno. Návštěva by se podle něj mohla uskutečnit v březnu nebo dubnu.

„O pozvání vím, bavili jsme se o tom. Pro nás je důležité, jaký by měla návštěva formát. Muselo by to být vystoupení apolitické,” uvedla ředitelka gymnázia Petra Šperková.

Případný příjezd premiéra závisí na tom, jak se k němu postaví většina školy. „Vím, že jsou tu studenti, kteří by debatu s ním uvítali, ale samozřejmě také ti, kteří si jej tu vidět nepřejí. Vše je zatím v přípravě, žádné definitivní rozhodnutí nepadlo,” oznámila Šperková.

Stanislav trvá na tom, že by se nejednalo o politickou akci ani agitku, besedy by se podle něj mohl zúčastnit každý dobrovolně.

„Zaznamenal jsem řadu pozitivních ohlasů. Ale také výhrůžky a telefonáty z neznámého čísla nebo vulgární nadávky. Šel jsem do toho s tím, že nátlak určitě bude, ale nebojím se,“ prohlásil Stanislav.