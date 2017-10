V patách Zemanovi. Senioři se učí animovat jako legendární režisér

„ „V televizi tuhle ukazovali takový hrozný obraz. Vůbec jsem z něj nepoznala, co to je, a to má hodnotu dvacet milionů. Takže tohle prodáme za třicet, že?“ usmívá se Leblochová na svou malou pomocnici Emu, která s vážnou tváří odpoví: „Minimálně!“

Právě spolu dotvořily půlminutovou animaci, kdy na černobílou fotografii batolete přilétají barevní motýli. Snímek se spolu s dalšími objeví na velkém plátně kina Scala, jako už mnoho předešlých, které důchodci vytvořili v rámci projektu univerzitního kina Scala nazvaného „Senioři v patách Zemanovi“. Zapojily se do něj tři domovy seniorů v Brně.

„Karla Zemana každý zná, byl to legendární animátor, takže my na první lekci vždy ukážeme jeho díla a pro účastníky je to velká inspirace,“ vysvětluje manažerka projektu Ola Uchytilová.

Dům seniorů Anavita je druhým zařízením, které se k projektu přidalo. Filmy, které za dobu čtyř týdnů vzniknou, se pak ve Scale promítají jako předfilmy nebo na různých festivalech. „Chtěli jsme nějak pomoct. Postoj společnosti k seniorům je často takový, že jsou to lidé na pokraji života, co už nemají co nabídnout. My ukazujeme, že to není pravda, že každý může animovat,“ říká Uchytilová.

Momentálně se program v domově Anavita blíží ke konci, třetí a poslední kolo začne na konci října.

S animací radí seniorům děti

Kromě manažerky Uchytilové a dvou lektorek, Martiny Chalupkové a Evy Vyškovské, pomáhají se semináři u seniorů i děti. „Jsou to děti, které prošly malou školou animace ve Scale, takže jsou to už zkušení animátoři. Pomáhají s nápady, co je dobré animovat a jak s předměty pohybovat. Podle mě je to oboustranně prospěšné. Nejprve jsem se soužití generací bála, ale osvědčilo se to, je to pro ně taková hra,“ tvrdí Uchytilová.

Na generační rozdíly si nestěžuje ani Anna Leblochová, která zatím žádný seminář animace nevynechala. „Baví mě to, zvlášť když tu mám takovou pomocnici. Je velice šikovná a učí mě,“ obrací se na malou kolegyni. Účastníci kurzů se tak ve čtyřech týdnech mohou naučit různé typy animace. U ploškové animace například pracují s papírem, využít se ale dá i písek či barvy a štětec.

Animování získává na stále větší popularitě. „Dokonce je zájem i od veřejnosti, abychom pořádali kurzy animování ve Scale,“ dodává Uchytilová, která takový úspěch ani nečekala. „Původně jsem si myslela, že to bude jednorázová záležitost, ale když vidím, jaký je zájem, tak do toho příští rok určitě zase půjdeme. Pokud se nám tedy podaří sehnat peníze,“ přemýšlí Uchytilová nahlas.

Samotný domov seniorů Anavita si tento inovační projekt nemůže vynachválit, i když uznává, že není pro všechny. „Práce s moderní technikou, to je pro naše klienty něco úplně nového, zajímavého. Mnozí se ale bojí a brání se tomu. Máme tu na to navíc stísněné prostory, tak bychom se tu ani všichni nevešli,“ vysvětluje ošetřovatelka Monika Kučerová.