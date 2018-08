Modré zóny začnou v Brně platit už v září. Lidé ale stále tápou, co bude

„Vzhledem ke způsobu schvalování projektu ve stylu slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal, vlastně úplně netuším, co nakonec platí. Rozhodně se necítím být dostatečně informovaný,“ řekl o rezidentním parkování brněnský učitel Marek Houzar.

A není sám. Podle rychlé sondy, kterou mezi sedmi desítkami Brňanů a dvacítkou firem se sídlem v centru udělala MF DNES, je těch neinformovaných 56 procent oslovených, z firem pak necelá polovina.

A to i přesto, že je město od začátku července „bombarduje“ informacemi s logem tří autíček v modré, zelené a červené barvě. A také uspořádalo sérii schůzek s těmi, kterých se revoluční dopravní změna dotkne.

Registraci si do čtvrtka vyřídilo 321 lidí z asi dvou tisíc

Od pondělí se navíc obyvatelé historického centra, majitelé nemovitostí a podnikatelé mohou registrovat a získávat povolenky. Do čtvrtečního večera to zatím udělalo 321 zájemců z asi dvou tisícovek, s nimiž magistrát počítá. Podle města je tok informací dostatečný a bude se s blížícím startem první etapy stupňovat.

Pro zhruba polovinu oslovených Brňanů bylo přesto například novinkou, že od 1. září obšancují centrum zákazové značky a možnost vjezdu dostanou pouze lidé s registrací. Zástupci firem na tom byli o něco lépe.

„O zákazu jsem se dozvěděl od jednoho našeho dodavatele, který z toho byl nešťastný. Uvažuje, že v centru Brna nebude svoje produkty rozvážet,“ reagoval třeba Petr Uchytil, spolumajitel Kavárny Trojka v Dominikánské ulici.

Jinak ale proti modrým zónám nic nemá. „Bydlím v centru, a pokud to povede k tomu, že můžu zaparkovat, nemám s tím problém,“ doplnil.

Výsledky ankety MF DNES 1) Jste dostatečně informovaní o systému rezidentního parkování, který začne platit v centru Brna od září? Víte, co to pro vás znamená? ANO NE Brňané: 45 % 55 % Firmy: 53 % 47 % 2) Věděli jste o tom, že bez povolení nebude možné v centru Brna nejen zaparkovat, ale ani do něj vjet autem? ANO NE Brňané: 51 % 49 % Firmy: 59 % 41 % 3) Souhlasíte se zaváděním rezidentního parkování v Brně? ANO NE Brňané: 30 % 70 % Firmy 56 % 44 % Pozn. red.: MF DNES v rychlé sondě oslovila sedm desítek Brňanů a dvacítku firem sídlících v centru.

Jsou ale lidé, kterým zákaz vjezdu do centra zamotá hlavu.

„Musím nějak vyřešit průjezd k pronajatému ateliéru. Nesplňuji totiž podmínku pro abonenta ani rezidenta, ale třeba skříň na zádech těžko odnesu. Podle mě mírnější regulace stačila. Spojovat rezidentní parkování se zákazem vjezdu mi připadá nelogické,“ postěžoval si další z dotázaných Jan Hrubý.

Ten patří mezi 70 procent oslovených Brňanů, kteří se k chystané novince staví odmítavě.

„Problém Brna za všechna léta, co pamatuji, je obecně s nedostatkem parkovacích míst na smysluplných místech. To ale rezidentní parkování nevyřeší, přesune pouze trable jinam,“ poznamenal Hrubý.

Naopak mírná většina firem se zaváděním rezidentního parkování problém nemá. Například Nok Nok Restaurant kousek od náměstí Svobody.

„Náš podnik je už nyní v pěší zóně, kam je vjezd povolen pouze v určitou denní dobu. Proto pro nás neznamená rezidentní parkování tak zásadní změnu. Výhodou naopak může být, že relativně blízko je parkovací dům v Panenské ulici a naši hosté většinou stejně parkují tam nebo vůbec nepřijíždějí autem,“ popsal spolumajitel restaurace Tomáš Pakosta.

Velká část podnikatelů tak s modrými zónami souhlasí, ale často s výhradami. „V dlouhodobém měřítku je to dobrá věc, ale nejsem si zcela jistý načasováním. Tedy jestli je Brno na tento tah připravené,“ uvedl například jednatel brněnské realitní kanceláře Home Hunters Jaroslav Kováč.

Mrázek: Kdo chce, informace si najde

Podle náměstka primátora pro dopravu Richarda Mrázka (ANO) by ale lidé, podnikatelé i firmy informace mít měli.

„Nevím, co víc bychom měli dělat. Vyjeli jsme s billboardy, polepy na tramvajích, kolem centra máme plachty s upozorněním, nepřehlédnutelné reklamní kostky v ulicích, například na České ulici a u nádraží. Spustili jsme webové stránky, debaty běží na sociálních sítích, takže už fakt nevím, co víc. Pro toho, kdo si informace najít chce, je jich dost,“ uvedl.

Kromě kampaně, kterou město informuje obecně, dostali lidé v historickém centru letáky do schránek a stejné budou v týdnu „na ráně“ na všech přepážkách magistrátu i radnice Brna-střed.

Dopis podle náměstka dostanou také společnosti, které provozují zásilkové služby. Firmy by pak měly informovat své dodavatele.

„Během týdne zprovozníme i osobní stránky žadatelů na základě provedených registrací,“ poznamenal Mrázek. Tam by měli lidé začít vpisovat svoje „espézetky“.

Lidé mají plno otázek. Telefon zvoní neustále

Zájemci mají navíc k dispozici bezplatnou linku v kontaktním centru na adrese Zvonařka 5, kam se chodí registrovat.

„Telefon zvoní prakticky nepřetržitě a sedí u něj jeden člověk, který jen odpovídá na dotazy. Lidé se ptají nejvíc na stejné věci, které řešíme na webu, co mají dělat, když dostanou náhradní auto ze servisu, na trvalé a přechodné pobyty, ale i na specifické věci,“ podotkla Zuzana Šrámková z tiskového oddělení magistrátu.

S intenzivní kampaní za dva miliony korun začalo město až v posledních týdnech, kdy je ale většina lidí na dovolené a na prázdninách. Firmu na prezentaci totiž magistrát soutěžil hned čtyřikrát. „Nechci se vymlouvat, ale třikrát to bylo v době, kdy byl náměstkem pro dopravu Matěj Hollan. Za mě se soutěžilo jednou,“ prohlásil Mrázek.

Podle něj ale nevadí, že kampaň začala až tři neděle před otevřením kontaktního centra, protože lidé stejně vyřizují věci na poslední chvíli.

Na přelomu srpna a září mají do ulic vyrazit také informátoři a na České dokonce rozloží stánek. Stejně tak i na přelomu října a listopadu, kdy modré zóny obkrouží oblast kolem ulic Antonínské a Grohovy a třídu kapitána Jaroše.