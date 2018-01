Dívka urazí 3 200 kilometrů napříč Afrikou, aby mohla volit prezidenta

Náročná a téměř 3 200 kilometrů dlouhá cesta jí přesto stojí za to. „Doma volím pokaždé. Beru to jako povinnost. Nebaví mě poslouchat řeči lidí, kteří si jen stěžují, ale k volbám nechodí. I kdybych někdy měla volit zlo, nebo menší zlo, tak tam ten lístek hodit půjdu,“ usmívá se.

Anna poletí z Luandy do Johannesburgu. Odtud pak její cesta pokračuje vlakem do Pretorie, kde je česká ambasáda. „Když jsem v září odlétala, věděla jsem, že prošvihnu troje volby a že bych se alespoň do jedněch chtěla zapojit,“ vysvětluje.

Zdálo se, že to nevyjde. Před dvěma týdny ji převeleli do Luandy, hlavního města Angoly. A voličský průkaz z Hodonína za ní složitě putoval. „Říkala jsem si, že to nejspíš nemá cenu, vždyť to je jen jeden hlas. A kdo ví, jestli mi voličský průkaz dorazí včas,“ vypráví.

Dokument ale přišel těsně po vyhlášení výsledků prvního kola. „Brala jsem to jako jasné znamení a hned se ptala našeho hlavního kněze, jestli bych mohla na výlet do Jihoafrické republiky, na volby. A on souhlasil. Už ty parlamentní mě zklamaly, tak doufám, že druhé kolo prezidentských dopadne dobře a já se nakonec domů i ráda vrátím,“ říká s narážkou na tuzemskou politickou scénu jedenadvacetiletá dívka, jejímž favoritem je Jiří Drahoš.

Voličský průkaz si šla vyřizovat téměř půl roku dopředu na hodonínský městský úřad. „Řešila jsem to už před odletem, někdy 20. září. Paní na úřadě ze mě byly vyjevené, že si pro něj jdu tak brzo. A když zjistily, odkud poletím a kam, říkaly, že jsem blázen. Ale nebylo to poprvé ani naposledy, co mi to někdo řekl,“ směje se.