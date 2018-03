Archeologové našli ve Vyškově unikátní hrob, žena v něm objímala dítě

„Především je výjimečný tím, že se nejedná o klasický hrob v hrobové jámě, ale o pohřeb v jedné ze sídlištních jam, které se používaly ke skladování obilí jako sýpka,“ přiblížila nález archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Žena se skloněnou hlavou dítě láskyplně objímala, na dno kruhové jámy je uložili ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle archeoložky se jedná o velmi neobvyklý styl pohřbení. Žena měla nohy v nepřirozeně skrčené poloze. I když se na první pohled zdá, že jsou zlomené, nemusí se to potvrdit.

„Tato poloha mohla vzniknout i tím, že do hrobu byla žena naaranžovaná v polosedu a tím, jak postupně uhnívaly měkké tkáně, se do jámy jakoby sesula,“ podotkla archeoložka. Zda to tak skutečně bylo, zjistí antropolog.

V daném místě se jedná o ojedinělý hrob, jelikož tady nebylo pohřebiště, ale sídliště. Pohřby rodičů s dětmi sice nejsou výjimečné, ale v tomto případě archeology překvapila práce, kterou si lidé dali při naaranžování obou těl.

„Hlavy mají u sebe, v tom je neuvěřitelná pieta. Na Moravě nevím o podobném nálezu,“ uvedla Mikulková.

Zda se jednalo o významnější osobnost, se podle archeoložky nedá určit. Pohřbení u sebe měli jen pár střípků keramiky a dva úlomky kamenných nástrojů. Na povrchu jámy bylo několik zlomků zvířecích kostí. Kdyby se jednalo o významnější osobnost, pravděpodobně by u sebe měla i nějaké cennosti nebo milodary.

Odborníci kostry z hrobu vyjmuli a nyní je budou zkoumat. Zjistí jejich věk, výšku a případně, zda trpěli nějakou nemocí. Antropolog také bude zjišťovat, zda nezemřeli násilnou smrtí. Poté kostra ženy a dítěte skončí v Muzeu Vyškovska.