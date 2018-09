Na pravěkém hradišti u Brna vznikne archeopark za více než 100 milionů

Návštěvníkům tam předvedou, jak se před desítkami tisíc let žilo. „Nebude to uměle vytvořená expozice. Archeopark postavíme přímo na místě, kde stálo hradiště. Je to poměrně historicky významná lokalita, takže počítáme i s obnovou původního opevnění,“ nastínil autor projektu František Floder.

„Pokud se nám podaří vše uskutečnit, bude to nejstarší opravená stavba minimálně ve střední Evropě,“ poznamenal.

Nyní František Floder připravuje podklady k projektu. Na vyhotovení investiční studie pravděpodobně přispěje kraj částkou převyšující 600 tisíc korun, jednat o tom bude ve čtvrtek zastupitelstvo.

„Stavbu plánujeme rozdělit do několika etap. Máme několik alternativ, jak jednotlivé etapy pojmout. Celkovou investici odhaduji do čtyř milionů eur. Letos musíme dát dohromady všechny potřebné dokumenty a v březnu požádáme o dotaci. V podmínkách poskytnutí příspěvku se jasně píše, že stavba musí být zkolaudovaná dva roky od počátku čerpání peněz,“ uvedl Floder.

Pokud tedy s žádostí uspěje, začne se stavět už příští rok a do dvou let bude hotovo. „Nečeká nás snadná práce. Je to dost atypický projekt, nebudeme tvořit běžné stavby. Je to výzva,“ podotkl Floder.

Lidé uvidí řemeslné dílny i zvířata chovaná v pravěku

Provoz rozdělí do tří částí. V první se návštěvníci projdou stavbou hradiště. Další část bude tvořit skanzen, kde lidé uvidí, jak původní obyvatelé žili.

„Chceme zřídit všechny typy řemeslných dílen. To znamená hrnčířství, kovolitectví, proutkařství, textil i výrobu kamenných nástrojů. Fungovat ale budou jen v sezoně či během různých akcí. Nepřetržitý provoz nejde personálně zabezpečit,“ poznamenal Floder.

Ve třetí části pak představí, jaká zvířata v době osídlení hradiště obyvatelé chovali. Tedy ovce, kozy, prasata nebo drůbež. Archeopark vybudují na ploše 6,5 hektaru, kterou lze ale v budoucnu rozšířit až na 20 hektarů.

Archeopark v Blučině Stát bude na návrší Cezavy asi 20 kilometrů jižně od Brna, v katastru obce Blučina.

asi 20 kilometrů jižně od Brna, v katastru obce Blučina. Vznikne v místech hradiště z doby kamenné .

. Odhad rozpočtu je asi 4 miliony eur , náklady má pokrýt dotace.

, náklady má pokrýt dotace. Stavba začne v příštím roce, dokončená má být do dvou let.

První významné nálezy na návrší Cezavy, jež se nachází zhruba dvacet kilometrů jižně od Brna nad údolní nivou řek Svratky a Litavy, zde lidé náhodně objevili ve třicátých letech 20. století a na jejich základě pak na Cezavách během druhé světové války bádali archeologové.

Systematicky tuto lokalitu zkoumali v letech 1948 až 1960 odborníci z Moravského muzea a Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Od roku 1983 zde v návaznosti na předchozí odkryvy provádělo Moravské zemské muzeum v Brně nové archeologické výzkumy, které přinesly řadu nových a mnohdy překvapujících poznatků o téměř všech zde zastoupených pravěkých obdobích.