Ve zchátralém areálu brněnské Zbrojovky roste domov pro 10 tisíc lidí

Kdysi se tu vyráběly zbraně, které z Brna putovaly do celého světa, později se výroba Zbrojovky zaměřovala hlavně na kancelářskou a výpočetní techniku. V roce 2006 ale kdysi slavný areál uzavřeli a od té doby výrazně zchátral.

Teď zde úřadují bagry a část se proměnila ve staveniště. Zbrojovku před dvěma lety odkoupila developerská společnost CPI Property Group, jejímž majitelem je jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek. Firma chce areál přestavět na moderní multifunkční čtvrť, kde najde bydlení 10 tisíc lidí. Městská část Židenice tak naroste o polovinu.

„Lidé budou v docházkové vzdálenosti bydlet, nakupovat, bavit se a sportovat,“ nastínil vizi výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka. Minulý týden oznámil, že o přesné podobě areálu rozhodnou na základě diskusí s odborníky i laiky.

Více než dvacetihektarové území rozdělil investor na šest zón. Z části u zábrdovického koupaliště chce udělat veřejný prostor pro volnočasové aktivity. S největší pravděpodobností tam vzniknou sportoviště. Jaká konkrétně, to se uvidí až právě na základě veřejné debaty.

Lidé sami řeknou, co chtějí

S Vojenskou nemocnicí CPI jedná o tom, že by poblíž ní vybudovala parkoviště a zároveň by se z areálu Zbrojovky dalo do nemocnice vcházet. Ve třetí zóně budou čistě byty, ve čtvrté takzvaná retail zóna. Tedy v přízemí domů obchody, v horních patrech bydlení. V páté zóně vyrostou kanceláře a v šesté, nacházející se v zadní části areálu, může být prakticky cokoliv.

CPI postupně zveřejní na webu NovaZbrojovka.cz a Facebooku návrhy jednotlivých zón od různých architektonických kanceláří s anketou, co by v nich lidé přesně chtěli. Začalo se zónou veřejného prostoru pro volnočasové aktivity. Výslednou podobu prodiskutují ještě se zastupiteli Brna, kanceláří městského architekta, dalšími odborníky či případnými nájemci.

Investice do nové čtvrti je vyjde na desítky miliard korun. Stavebníci zatím hlavně demolují. „Čtyřicet procent areálu už máme zbouráno,“ poznamenal minulý pátek projektový manažer Ladislav Všetečka.

Už na jaře příštího roku však budou mít hotovou první budovu, a to bývalou nářaďovnu. Promění ji v kancelářské prostory se střešní terasou.

Někdejší centrum průmyslové výroby je jedním ze čtyř objektů, které nechtěli zbourat. Pouze jej rekonstruují, aby zůstal zachován jeho původní industriální charakter. Podobně by měla zůstat vstupní administrativní budova s věží s logem s písmenem Z, výtopna s komínem a tovární hala.

Chystají se tři nové vjezdy

Momentálně existuje pouze jeden vjezd do areálu. To je pro čtvrť, v níž má bydlet 10 tisíc lidí, poněkud málo. Developerův plán je sice takový, že lidé si většinu věcí potřebných pro svůj každodenní život obstarají uvnitř čtvrti, přesto počítá s vybudováním dalších tří přístupových cest.

„Řešíme úpravu křižovatky ulic Šámalova a Zábrdovická, aby jeden vjezd vznikl z ní. K Dukelské ulici přes Svitavu pak povede most,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Richard Mrázek (ANO). Most mají postavit v blízkosti nářaďovny, kde zároveň vyroste parkoviště pro 450 míst. Poslední vjezd je plánovaný z ulice Markéty Kuncové.

Zásadní překážkou, kvůli níž město zatím nevyřešilo lepší dopravní napojení pro auta a investor uvnitř čtvrti zatím jen bourá a rekonstruuje, je potřebná změna územního plánu. Podle toho nynějšího totiž můžou pozemky sloužit pouze pro výrobu a sklady.

„Máme zatím vysoutěžený návrh na změnu územního plánu, příští rok bychom samotnou změnu mohli projednávat a na konci roku 2019 by mohl být územní plán změněný,“ uvedl náměstek primátora pro územní plánování Martin Ander (SZ).

Úplně hotová bude čtvrť za 10 až 15 let. „Nebudeme ale při výstavbě postupovat tak, že postavíme jednu část a na ni navážeme druhou. Postupně území zahustíme,“ podotkl Havelka.