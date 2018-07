Do břeclavského babyboxu někdo odložil první dítě. Dostalo jméno po lékaři

„Do babyboxu vstoupilo v 7:27 minut, zcela nahé, zabalené v bílém prostěradle, s pupečníkem ošetřeným sponkou do vlasů,“ uvedl Hess. Chlapec váží 2 200 gramů a měří 46 cm. Dostal jméno Pavel po doktorovi Pavlovi Vajčnerovi, který novorozence z babyboxu vyjmul. Po zdravotní stránce bylo dítě zcela v pořádku, bylo jen lehce podchlazené.

Malý Pavel se stal 173. dítětem odloženým v babyboxu za 13 let fungování této sítě a jedenáctým odloženým v letošním roce. Podle Hesse mezi odloženými dětmi převládají holčičky. Těch bylo odloženo už 99.

Babyboxu se dočká i Vsetín

Myšlenka na babybox v Břeclavi vznikla poté, co se v únoru 2015 zjistilo, že matka v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku zavraždila tři svá novorozeňata. Stejný případ se přitom stal o dva roky dříve i v nedalekých Vlasaticích. Posledním moravským městem bez babyboxu je podle Hesse Vsetín.

„Vsetínská nemocnice zřízení babyboxu několik let urputně odmítala, a tak jsme se snažili s pracovníky Azylového domu a především se starostou Vsetína Jiřím Růžičkou najít náhradní místo,“ uvedl Hess, který nakonec se starostou dospěl k dohodě. Pokud se na té nic nezmění, vsetínský babybox by se mohl otevřít už letos na podzim, a to 27. září právě v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi.

První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou rovněž umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo uvidí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.