Z Hollana se stal hromosvod, ale pracoval dobře, říká šéfka Žít Brno

„Stal se z něj hromosvod všeho, co lidi iritovalo. Cokoliv bylo v Brně špatně, mohl za to Hollan. Sám už nechtěl být pro některé záminkou, aby věci spojené s Žít Brno nebyly stahovány tímto směrem,“ vysvětluje nová lídryně hnutí Barbora Antonová, proč je Hollan až číslo čtyři na kandidátce.

Nejste tak známá jako Hollan. Pomůžete hnutí jako jednička?

To se uvidí. Mám za sebou volby do Senátu. Sice jsem neuspěla, nicméně kampaň nebyla marná a nějaké povědomí o Žít Brno jsem snad trochu v jiné sféře taky rozšířila.

Před čtyřmi lety jste ale na kandidátce nebyla ani v první desítce a do politiky vůbec nechtěla vstoupit. Co se změnilo?

Pro mě byla politika mystérium, strašně složitá věc. Za ty čtyři roky jsem ale zjistila, že to tak složité není, že jde o to hledat prostředky, jak určité věci udělat.

Když to není složité, proč jste neprosadili víc svých slibů?

Měli jsme v gesci kulturu a sociální věci a tam jsme prosadili maximum. Hlavně unikátní programy sociálního začleňování, jimiž suplujeme stát. Je za tím obrovská práce v koalici i přesvědčování opozice.

Ale některé věci nešly tak, jak jste si na začátku mysleli.

Na co narážíte?

Matěj Hollan třeba sliboval, že hned po volbách začne řešit polohu nádraží, ale varianta Petrov padla.

Ten posun je dost smutný. Studie proveditelnosti řekla, že lze postavit i nádraží v centru, čímž padl argument předchozích garnitur. Navíc ohledně dopravní obslužnosti má varianta Řeka obří rizika. A také bylo v koaliční dohodě, že se nebude postupovat v rozporu s přáním obyvatel. Referenda sice nebyla platná, ale hlas lidu byl poměrně jednoznačný. Jenže některé strany rezignovaly na své sliby...

Ale i vy jste rezignovali, protože jste nakonec dali hlas pro Řeku.

To bylo v situaci, kdy bylo jasné, že Petrov neprojde. Byla možnost zarputile hlasovat pro nádraží v centru. Nebo se smířit s tím, že většinový názor v zastupitelstvu je nádraží odsunout, nicméně tam lze dostat aspoň podmínku severojižního kolejového diametru. A to je jediná možnost, jak obsloužit nádraží, aby nezkolabovala doprava v Brně.

S diametrem ale ministerstvo dopravy nepočítá. Řeklo jen, že zadá studii. Budete nádraží řešit po volbách, tedy snažit se rozhodnutí nějak ovlivnit?

Ze zastupitelstva odešel jasný názor, že podmínkou odsunutého nádraží je stavba diametru. Zbytek už Matěj Hollan těžko ovlivní. Po volbách každopádně budeme žádat, aby se udělala rozsáhlá studie dopravní obslužnosti, která ukáže, co to udělá s dopravou v Brně.

Na kandidátce máte 54 lidí místo 55, protože Piráti vám přebrali Michala Škerleho. To vám při sčítání hlasů uškodí. Nebyla chyba ho nominovat?

Chyba to nebyla, protože je to člověk, který se zabývá exekucemi, a nám toto téma zapadá do sociálních projektů. Michal byl postaven do neřešitelné situace, protože Piráti mu řekli, že pokud neodstoupí od nás, zruší celou kandidátku v Králově Poli, kde kandiduje.

Nicméně byla to jedna z vašich předvolebních proher. Chtěli jste koalici se Zelenými či Piráty, nevyšlo však ani jedno. Proč?

Neříkejte tomu prohra, protože to je vývoj situace. Zpětně si nemyslím, že jde o porážku. Máme větší volnost prosazovat naše témata.

Ale nenaplnili jste svůj cíl – sjednotit liberální proudy v Brně do jedné kandidátky.

To je pravda, ale to už je otázka na ty další politické strany, do jaké míry toto vnímají jako potřebné.

Proč se to podle vás nepovedlo?

Tam je bohužel opět zaklínadlo jménem Hollan. Mě zaráží, že koaliční partneři ignorují práci, která za Matějem je. Ten opatrný přístup – hlavně si to nerozházet u voličů – určitě nějaká cesta je, ale nám není blízká.

Jako aktivisté, kteří kritizovali kroky předchozího vedení města, jste uspěli ve volbách a v koalici přešli do politické role. Neděláte ale některé věci, které jste dříve sami kritizovali?

Co konkrétně myslíte?

Když pomineme řadu afér, Matěj Hollan třeba v předvolebním klipu říkal, že všem dá číslo na mobil, aby se na něj kdykoliv mohli obrátit. Pak ale dva roky nezvedal telefon, maximálně komunikoval přes SMS. Změnilo se to až s přicházejícími volbami, kdy se opět ochotně ozývá.

Tak to není pravda, to telefonní číslo je vystavené pořád.

To nezpochybňuji, dobře však vím, že i novináři se s ním snažili spojit dost obtížně.

Když jste v práci od rána do večera při tempu, jaké má Matěj...

Ale teď pár měsíců před volbami se to změnilo a čas si najde.

Proč se mě pořád ptáte na Matěje Hollana?

Protože je to vaše nejvýraznější tvář a náměstek primátora. Nesnižuje váš koaliční potenciál?

Myslím, že lidé, kteří s Matějem pracují v radě, dobře vědí, že svou práci odvádí dobře.

S jakými prioritami jdete do letošních komunálních voleb?

Určitě chceme pokračovat v rozjetých projektech v sociální oblasti a kultuře. To neberte jako chlubení, ale nikdo jiný než my to neudělá, nikdo jiný to neumí. Politika zabydlování lidí bez střech nad hlavou by se měla stát oficiální doktrínou Brna. Dává se na to jen pár procent obecních bytů, nicméně to má obří pozitivní dopady na společnost. U dětí, které nebudou vyrůstat v nedůstojném prostředí, nehrozí, že upadnou do spirály chudoby.

Chcete prosadit, aby se podle vašich projektů jelo i další roky, ale co když přijde nová koalice a shodí je ze stolu?

To se stát může. Pevně věřím, že si lidé přečtou a uvědomí, jaké to má ekonomické dopady. Teď vyšla dílčí zpráva, kde se ukázalo, že u rodin, které žijí v sociálním bydlení, ne ale v těch zavšivených ubytovnách, se snížily náklady na zdravotní péči. To jsou položky, které je potřeba započítat. Pomiňme to, že ty rodiny mají nějaký doplatek na bydlení, ale ten je ze zákona a doteď padal do kapes soukromých majitelů ubytoven, teď se naopak ty peníze vrací do města.

Chcete víc peněz do sociálních služeb. Kde je hodláte vzít?

Město by se podle nás mělo více podílet na celostátní politice, tlačit na vládu, aby udělala strukturní nebo zákonné změny. Týká se to i sociální politiky. Tyto služby jsou v Česku velmi podfinancované. Chybí peníze, lidi i vize, co s tím dělat.

Já být na vládě, řeknu si, proč to zní zrovna od politiků z Brna a ne z odborných kruhů...

Ono to zní z odborných kruhů. Velmi dlouho a důrazně. Jenže je potřeba pro to mít nějaké politické zastání. Když máme sociální demokracii, která se nechová jako sociální demokracie – tedy až na čestné výjimky, jako je ministryně Jana Maláčová – tak tady není síla, která by něco takového prosazovala.

Z končícího volebního období jsou v Brně rozjeté velké projekty jako nový fotbalový stadion, nová hokejová hala, velodrom, atletická hala. Jak se na tyto projekty za miliardy korun díváte? Chce Žít Brno, aby se zrealizovaly?

Brno je město, které si vyžaduje velké stavby. Když se postaví fotbalový stadion pro Zbrojovku, může to podnítit zájem o sport obecně. Je to dobré pro děti, protože každý vrcholový sportovec je vzor, ke kterému se upínají.

Za Lužánkami se ale stále debatuje o směně pozemků a zatím to nedošlo k žádnému konci. Jak to vidíte vy? Má město pozemky směnit?

Pokud tam něco město chce postavit, tak to směnit musí, protože majitel nechce peníze, ale nemovitosti. Otázkou je jaké nemovitosti, ale podle mě by to neměly být bytové domy. To je zrovna věc, která je nepříjemná v tom, že je zděděná po předchozích politických garniturách, které si s tím taky nevěděly rady.

A vy to teď opět hodíte na tu další.

Třeba to hodíme sami na sebe. Myslím, že se udělalo maximum, že to byla velká práce Petra Vokřála, ale ukazuje se, že jsou limity.

Kolik mandátů pro vás bude v letošních volbách úspěchem?

Teď jich máme sedm, takže jich opět chceme sedm.

A s jakými stranami chcete spolupracovat? Dokážete si představit, že současná koalice bude po volbách pokračovat? Přece jen třeba s hnutím ANO jste měli v poslední době řadu střetů.

Já si těžko představuji, že by tato koalice nepokračovala.

Tak jinak: Budou chtít koaliční partneři spolupracovat s vámi?

To se musíte zeptat jich. Já doufám, že ano. Myslím, že věcí, které se společně povedly, je více, než na kterých se neshodneme.

Co když ve volbách tentokrát vyhoříte? Co bude s Žít Brno?

Jedna věc je, co se stane, když nebudeme v koalici. To se zaměříme na opoziční práci. Když se do zastupitelstva nedostaneme vůbec, budeme pokračovat na věcech, které děláme dlouho. Ale bude to mít jinou úroveň než aktivismus před čtyřmi lety, protože dnes máme daleko více zkušeností. My nebudeme nikdy aktivisti, kteří sází jen stromečky podél potoka. Žít Brno bude každopádně fungovat dál, rozhodně svá témata nechceme pouštět a budeme dál tlačit naše sociální věci.