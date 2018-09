Chataři na kraji Brna mají strach z narkomanů a bezdomovců, už se střílelo

Přestěhovala se s rodinou z centra Brna do Obřan do chatkové kolonie na kopci Hradisko nad řekou Svitavou. Chtěla, aby její děti vyrůstaly na čerstvém vzduchu a v přírodě.

Místo toho ale řeší denně problémy s bezdomovci a hlavně mladými lidmi závislými na drogách, kteří obydleli několik okolních chat, ať už s vědomím majitelů, nebo bez něj, a dělají zdejším lidem ze života peklo.

„Už nevíme, co máme dělat, voláme strážníky, českou i cizineckou policii, ale neustále se to zhoršuje. Těch lidí je čím dál víc, hlavně mladých,“ líčí obyvatelka jedné z chat, která nechce kvůli bezpečnosti zveřejnit jméno, ale redakce ho zná. Podobně reagovali další majitelé pozemků, které MF DNES oslovila.

Ti, kteří mají děti, je nepouštějí samotné za plot.

„V noci jim zabedňuji okna, aby je neděsil řev a sprosté nadávky, které se sem nesou z parcel okolo. Ve vzduchu jsou cítit chemikálie. Zařídila jsem si home office, abych mohla hlídat barák. Jsme totiž jedni z mála, které ještě nevykradli,“ popisuje dále žena.

Podle ní se v místě množí i černé skládky. „Na příjezdovou cestu naházeli dvacet pytlů. Hlásili jsme to na radnici a rok trvalo, než to uklidili,“ doplnila.

Chatařům vyhrožují, ti o událostech jen šeptají

Když místní mluví, rozhlédnou se a tlumí hlas. „Je to tady všude slyšet. Bojíme se, aby se nám nemstili. Nikdy nevíme, co udělají. Vyhrožovali, že mě zabijí a vypálí nám baráky, a to jen proto, že jsem je okřikla, ať se ztiší,“ popsala další obyvatelka kolonie.

Kvůli incidentu volala státní policisty. K nim se pak seběhli i další sousedé. „Bylo to v červenci, policisté si na nás vzali kontakt s tím, že nás pozvou k výslechu, ale nikdo se neozval,“ podotkla.

Do osady se nastěhovala nastálo před pěti lety. I ona – stejně jako další stálí místní obyvatelé – doufala, že bude žít v pohodě stranou od města.

„Ještě do letošního jara to šlo. Byli tady už dřív, ale ne v takové míře. Teď je to šílené. Vede tudy naučná stezka a chodí tudy turisté a rodiny s dětmi. Oni nechávají otevřená vrata, mají psy a je jen otázka času, než tam vběhne dítě a něco se stane,“ poznamenala.

Městská policie dlouhodobější problémy zaznamenala. „Stahují se sem nepřizpůsobiví bezdomovci a mají napjaté vztahy s místními. Je třeba říct, že potíže dělají hlavně konkrétní mladší bezdomovci, kteří se odmítají řídit pravidly a nebojí se postihů. Snažíme se proto o co nejčastější kontroly,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

V chatové oblasti se dokonce střílelo

To je podle místních málo. V osadě už došlo i na střelbu. Poprvé se rány ozvaly 31. srpna kolem jedenácté hodiny.

„Slyšela jsem je a volala policii. Výstřely šly ze zahrady asi o sto metrů dál od souseda, kterého pár dní před tím vykradli. Nikomu se nic nestalo, ale souseda jsem tam od té doby neviděla. Měl zbrojní průkaz a asi mu ruply nervy,“ dodala zdejší obyvatelka.

Událost stále připomínají policejní pásky na vylomené brance. Kriminálka případ vyšetřuje, ale nechce nic bližšího říct.

„Vzhledem k fázi trestního řízení v tuto chvíli nemůžeme okolnosti případu popisovat,“ uvedl mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

Situaci nevidí tak černě. Podle policejních hlášení a statistik není lokalita ničím specifická oproti jiným v Brně.

„Občas tam vyjíždíme, ale to vyjíždíme i jinam,“ poznamenal s tím, že se policie nedozví o každém případu.

Zoufalí lidé se obrátili i na vedení městské části Maloměřice a Obřany. Podle starostky Kláry Liptákové (KDU-ČSL) však radnice žádné páky k tomu, aby nějak zasáhla, nemá.

Místní uvažují o domobraně

„Můžeme dělat jen to, co všichni lidé, tedy informace předat městské a státní policii, což se děje. Zjistit ale něco ex post a v anonymní chatové kolonii je těžké. Nejefektivnější je, když se lidé obracejí na policii přímo,“ říká Liptáková.

To ale lidé dělají. „Než přijedou, je po všem. Řešit to mohou jen hlídky, které by tam byly pořád,“ míní žena, které bezdomovci vyhrožovali.

Stálé hlídky ale nejsou v silách ani městské, ani státní policie. Podle Švába je řešení pouze ve spolupráci úřadů, policie, neziskových organizací a majitelů zahrad a pozemků.

„Pokud majiteli někdo vnikl do chaty nebo na pozemek, způsobil škodu nebo něco ukradl, budeme konat. Musíme se to ale dozvědět,“ míní Šváb. Podle slibu radnice by měl odejít dopis všem majitelům problematických chat. Jestli to ale pomůže, místní nevědí.

Někteří uvažují o zbrojním průkazu a domobraně, jiní rezignovali.

„Odstěhoval jsem všechny věci, které mají nějakou cenu, a mám tu jen staré křápy, aby už nebylo co ukrást,“ říká muž, který má na místě zahradu s chatou už od roku 1985.