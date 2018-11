Půjčil Haškovi a oddal Paroubka, teď starosta Hradil po 16 letech končí

Hradil, který je také biskupem husitské církve v Bratislavě a je známý svými neotřelými názory na roli a fungování církve, se spíš než působením na radnici proslavil svými kontakty na významné politiky, především ze sociální demokracie.

Největší mediální pozornosti se mu dostalo, když vyšlo najevo, že v roce 2010 půjčil peníze tehdejšímu jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi. 750 tisíc korun na vybavení bytu Hašek splatil až o pět let později.

„Řádně mi je vrátil. Dokonce mi chtěl dát úroky, které jsem odmítl, ale uložil jsem mu, že je musí dát sociálnímu ústavu,“ uvedl Hradil. Kterému zařízení exhejtman několik desítek tisíc korun věnoval, odmítl Hradil upřesnit. Hašek na dotaz MF DNES neodpověděl.

Právě kvůli této půjčce se bývalý hejtman dostal do podezření ze střetu zájmů. Hradil byl totiž v té době spolumajitelem laboratoří firmy MDgK, které dostávaly zakázky od krajských nemocnic.

Hradil i Hašek popírali, že by měli jakýkoliv vliv na přidělování zakázek. „O zakázky jsem se nezajímal, nerozumím tomu,“ podotkl Hradil, který firmu nakonec spolu s ostatními vlastníky prodal v roce 2015. Tedy ve stejné době, kdy mu Hašek splatil dluh.

V roce 2007 zase Hradil oddával v Mariánských Lázních Jiřího Paroubka, tehdejšího předsedu ČSSD. O necelé tři roky později mu pokřtil dceru Margaritu.

„Jeho první choť i on byli odjakživa husité. Jestli se s Paroubkem setkávám i teď? To je nemístná zvědavost,“ odvětil redaktorce MF DNES Hradil.

Ze zastupitelstva odešel, aniž by nové starostce předal řetěz

Poté, co jej ve funkci nahradila nová starostka Marie Kozáková (KDU-ČSL), Hradil z pondělního zastupitelstva rychle odešel, aniž jí předal starostovský řetěz.

Hradil působí jako biskup v bratislavské diecézi, protože Československá církev husitská pro něj neměla místo v Česku. V samotném Újezdě má zapřisáhlé příznivce i odpůrce, ale zřejmě nakonec nejvíc mu ve volbách uškodila aféra s místním lékařem Romanem Flašarem.

Podle dokumentů, které má MF DNES k dispozici, před rokem Hradil neurologovi oznámil, že zastupitelstvo a rada rozhodly v prostorách jeho ordinace umístit městský stacionář pro postižené děti. Žádné takové usnesení však v té době neexistovalo.

Starosta vzápětí překvapenému Flašarovi nabídl pronájem ordinace ve svém vlastním domě na Masarykově ulici v Újezdě.

„Poté, co se ukázalo, že zastupitelé starostu nepověřili jednáním o vypovězení pronájmu obecních prostor, jsem od výpovědi odstoupil. Původně jsem dohodu podepsal, abych nedělal naschvály,“ popsal lékař, který nakonec mohl s ordinací zůstat.

Nová starostka má obavy z postoje úředníků

Zastupitele Hradilovo jednání pobouřilo natolik, že mu v samostatném usnesení zakázali jakkoliv s Flašarem jednat. „Domnívali se, že jsem příliš silnou osobou a mohl bych ovlivňovat jejich rozhodnutí. Proč by to jinak dělali?“ komentoval to exstarosta.

„Pan Flašar se mě zeptal, jestli nevím o nějakých prostorách, a já jsem řekl, že mu mohu vyřešit problém. Nemovitost si prohlédl, dělali jsme úpravy podle jeho přání. Jednou večer mi zavolal a řekl, že již tuto prostoru nechce,“ dodal Hradil s tím, že hodlá podat na Flašara dvě občanskoprávní žaloby.

Nová starostka Kozáková se nyní obává, jak se zachovají úředníci spojení s Hradilovým dlouholetým působením ve funkci. Její obavy plynou z předvolebních diskusí některých úředníků na sociálních sítích. Na ustavujícím zasedání proto prosadila nový post uvolněné zastupitelky pro Magdalenu Pízovou (OMMO), která má dohlížet na agendu radnice.

„Potřebuji vedle sebe oporu, loajálního člověka,“ zdůvodnila svůj krok starostka.