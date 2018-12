VIDEO: Napoleon na bitvu u Slavkova nedorazil, Francouze čekal ústup

Poprvé v letošním roce klesla rtuť teploměru na předepsaných sedm stupňů pod nulou. Pro jihomoravské vinaře to byl...

Rychlíky z Brna do Bohumína získal RegioJet. České dráhy trasu opustí

Z Brna do Ostravy a dále do Bohumína budou od konce příštího roku dalších osm let jezdit jen rychlíky RegioJetu....