V Brně změní systém blokového čištění. Odtažená auta vrátí na místo

Lidé už tak nebudou muset shánět svoje auto na odstavném parkovišti v Černovicích a platit budou jen pokutu maximálně do dvou tisíc korun za špatné parkování.

„Dnes je systém takový, že překážející auta končí na odtahovém parkovišti. Od nového roku zavedeme jinou praxi. Přijede auto s mechanickou rukou, vůz naloží a popojede s ním kousek dál, silnice se očistí a auto vrátí zpět. Pokud by to profil vozovky nedovoloval, odtahový vůz by auto odvezl na nejbližší možné parkoviště a po vyčištění zase přivezl na stejné místo. Řidič by neplatil za odtah, ale jen pokutu za špatné parkování,“ popsal náměstek pro dopravu brněnského primátora Richard Mrázek (ANO).

V současnosti platí řidiči v Brně za nucený odtah 1920 korun. Pokud chtějí auto vrátit zpět, stojí to 3720 korun.

Zatímco blokové čištění si řídí městské části, napříště je bude koordinovat společnost Brněnské komunikace. Ta kvůli tomu nakoupí osm nových odtahových vozidel. Služba přijde město ročně na 23,5 milionu korun.

U každého blokového čištění budou strážníci

V současnosti nucené odtahy kvůli blokovému čištění provádí soukromá firma a týkají se ročně zhruba 12 až 13 tisíců aut. „Se soukromou společností chceme ukončit smlouvu k 31. prosinci,“ doplnil Mrázek.

U všech blokových čistění budou asistovat brněnští strážníci. Podle jejich mluvčího Jakuba Ghanema ale nepočítají s tím, že by kvůli tomu museli přibírat další lidi.

„Tím, že bude blokové čištění koordinované, můžeme se Brněnskými komunikacemi domluvit tak, abychom vše personálně pokryli. Pokuty budou strážníci ukládat podle situace. Nejvýše ale mohou jít podle zákona do dvou tisíc korun,“ doplnil Ghanem.