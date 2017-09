Hezčí budovy s úředníky. Jihomoravská nádraží opraví za půl miliardy

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi do jako vůbec prvního města na území dnešní České republiky poprvé vlak, nádražní budova ještě nestála. Vlak tažený parní lokomotivou zastavoval u nádražní restaurace. První výpravní budovu tady postavili až v roce 1840. Novou, v klasicistním slohu, pak o téměř padesát let později. Za války ale bylo nádraží vybombardováno a budova pak kompletně přestavěna.

Teď by se měla ke klasicistnímu vzhledu vrátit. Za 79 milionů korun. Jde o jednu z největších investic, kterou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v nejbližších pěti letech v Jihomoravském kraji chystá. Dohromady sem pošle více než půl miliardy korun. Za ně opraví patnáct nádražních budov. Začíná se právě v Břeclavi, a to už v nejbližších týdnech.

„V případě břeclavské výpravní budovy se dokončuje aktualizace projektové dokumentace. Do konce září bychom chtěli vypsat soutěž na zhotovitele. Na ní bude záviset přesný termín zahájení prací,“ potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Stavebními úpravami budou vytvořeny nové prostory pro služby cestujícím v místě dnešních pokladen. Nový prosklený koridor pak propojí první nástupiště s terminálem autobusového nádraží tak, aby cestující mohli mezi oběma nádražími projít suchou nohou. Právě chybějící tubus řada lidí kritizovala.

V opravené nádražní budově budou širší služby pro cestující, jako je prodej tisku, pekařství, informační kancelář, pokladny pro jiné dopravce a další.

Dosud prázdné prostory v administrativní části budovy zaplní kanceláře úřadů.

„SŽDC chce samozřejmě maximálně využít rozsáhlých prostor nádražní budovy a jedná s orgány státní správy a samosprávy či dalšími institucemi o tom, aby do volných částí přesunuly své zaměstnance. Od přesídlení úřadů si slibujeme oživení nádraží, které s sebou přinese možnost pronajmout zbylé prostory soukromým firmám,“ podotkla Šubová.

Na nádraží chce sociálka, ušetří za nájem

O pronájem části nádraží má zájem břeclavská radnice. „Chceme v přízemí vybudovat čekárnu pro cestující z autobusů včetně sociálního zařízení. V prvním patře by pak mohla být expozice, která návštěvníkům ukáže historii a význam železniční dopravy, především pak fakt, že Břeclav byla prvním městem na českém území, kam přijel vlak,“ poznamenal již dříve mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Investice do nádraží 2018 Hodonín 7,5 milionu Vranovice 5,5 milionu Zaječí 4 miliony 2019 Hrušovany n. Jevišovkou 23 milionů Hrušovany u Brna 19,7 milionu Ivanovice na Hané 38,5 milionu Mikulov na Moravě 24,9 milionu Sokolnice-Telnice 22 milionů 2020 Vyškov na Moravě 56 milionů (už v roce 2018 nutná oprava krovů a střešní krytiny) Znojmo 88 milionů 2021 Moravský Písek 51 milionů Střelice 28 milionů Veselí nad Moravou 57 milionů 2022 Křenovice horní nádraží 25 milionů

Do nádražní budovy se bude stěhovat třeba také část České správy sociálního zabezpečení.

„V nejbližší době se očekává uzavření smlouvy,“ potvrdil Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který pomáhá SŽDC najít pro nádražní budovy využití.

Pro státní instituce je to ideální spojení. Zatímco mnohde sídlí v budovách, kde musí platit nájem, na nádražích by pro ně bylo užívání prostor bezúplatné. „Šetříme tím peníze daňovým poplatníkům,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

O podobném využití se uvažuje i ve Znojmě. Tam by měla oprava nádraží začít za tři roky a půjde o vůbec nejnákladnější projekt v kraji. Za 88 milionů projde nádraží kompletní rekonstrukcí.

Už příští rok přijdou na řadu menší opravy v Hodoníně, Vranovicích a Zaječí. Ale bude se hlavně projektovat. „Hlavní podíl bude v tomto roce spočívat v projektové přípravě akcí, které budou základem pro uskutečnění staveb v budoucích letech,“ přibližuje náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Během následujícího roku 2019 se soupis investičních akcí v kraji rozroste o další padesátku. A do kraje půjde na sto třicet milionů korun. Třeba na opravy nádraží v Hrušovanech nad Jevišovkou, Ivanovicích na Hané či v Mikulově.

V celé republice SŽDC za pět let částečně opraví téměř 400 nádraží a 160 kompletně zrevitalizuje.