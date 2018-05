Soud snížil trest za zavírání dětí do hladomorny. Nemají následky, řekl

13:29 , aktualizováno 13:29

Vrchní soud v Olomouci snížil trest muži, který na Břeclavsku týral své dvě děti. Do vězení půjde na čtyři roky, původní trest zněl sedm let. Podle obžaloby své děti napadal a zavíral je do sklepa, muž vinu částečně doznal. Nový rozsudek je pravomocný.