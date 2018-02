Brněnští radní chtějí nádraží u řeky. Dopravě uleví vybudování „metra“

Plány na brněnské metro, jak mu lidé přezdívají, existují už nejméně 15 let, ale teprve v pondělí přišli lidovci s nápadem podmínit jeho stavbou odsun hlavního nádraží. Pro bylo osm radních z ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti dva náměstci z hnutí Žít Brno a Strany zelených.

Podle příznivců nádraží kilometr jižně od centra by s podzemní drahou padla hlavní nevýhoda této varianty – špatná dopravní dostupnost.

„Otevře to městu možnost dále se rozvíjet. Denně sem dojíždí kolem sta tisíc lidí a podzemní železniční trať odlehčí dopravě,“ obhajoval nečekané rozhodnutí rady primátor Petr Vokřál (ANO).

Brno už má s ministerstvem dopravy na metro předběžně dohodnutou studii proveditelnosti. Část diametru je přitom už teď v územním plánu. Trať by vedla z Tišnova přes Řečkovice, v Králově Poli by se zanořila pod zem, podjela by centrum města a nádraží u řeky a už klasicky nad zemí by pokračovala až do Chrlic.

A podporuje ji i kraj, s nímž začne Brno pracovat na memorandu. To by mělo konkrétněji navrhnout, jak se o financování metra podělí se státem. Odhady staré šest let mluvily o nejméně 23 miliardách korun.

Samotné nové nádraží pak vyjde až na 45 miliard. Kde bude definitivně stát, rozhodne vláda nejpozději v září – i na základě doporučení brněnského zastupitelstva, které se sejde příští úterý.

Klíčová formulace v prohlášení

Ačkoli se ukázalo, že pro odsunuté nádraží s metrem by byli všichni koaliční partneři kromě Strany zelených, nakonec proti hlasovalo i Žít Brno. Vadí mu, že koalice šla proti názoru Brňanů, kteří v městem zadaném průzkumu byli pro polohu nádraží v centru. A že projekt metra není podrobněji rozpracovaný.

„Spoléhat se, že se nádraží odsune a pak někdy bude diametr, nestačí. Pokud se jen odsune, pak pokládám skoro za jasné, že doprava zkolabuje. Proto jsme navrhovali, ať město řekne, že je k tomu potřeba bezpodmínečně udělat diametr. To se ale nestalo, město jen vyjádřilo takové přání,“ popsal náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Právě díky této formulaci v usnesení rady ale nehrozí zdržení stavby nového nádraží, protože ta zároveň nebude závislá na vybudování metra. Pirátům to však nevadí, a byť jsou v jednom klubu s Žít Brno, připojili se k většině v koalici.

Zelení, kteří dlouhodobě prosazují variantu nádraží v centru pod Petrovem, nesouhlasí s odsunem ani v případě stavby nové podzemní trati.

„Označil bych to za fíkový list odsunu nádraží. Pokud má negativa stavby za desítky miliard vyvažovat jiná stavba za desítky miliard, tak to není zodpovědné rozhodování města. V tuto chvíli o ní nikdo nic pořádně neví, ani kolik má stát, kdy bude postavená či komu přesně prospěje,“ reagoval náměstek primátora Martin Ander (Strana zelených), jemuž vadí i fakt, že toto řešení nemá podporu veřejnosti.

Podle náměstka primátora Richarda Mrázka (ANO) by ale brněnské metro bylo pro město nezbytné, i kdyby nové nádraží stálo pod Petrovem. A stejně jako Vokřál věří, že půjde budovat souběžně s nádražím.

„V některých částech bychom mohli mít za tři roky dokumentaci pro územní rozhodnutí. Je otázka, zda na to budou peníze. Tady bych byl opatrnější,“ připustil možné problémy Mrázek s tím, že město a kraj v tuto chvíli můžou financovat jen studii proveditelnosti v řádu několika milionů korun.

Pád koalice? Hrozba trvá

Varianta nádraží včetně plánovaného metra se líbí i opozici. „Neměli bychom s tím mít problém,“ řekl předseda klubu ČSSD Oliver Pospíšil. „Pokud by šlo o sdruženou investici, bylo by Brno hloupé, kdyby na to nekývlo. Město by diametr muselo stavět tak jako tak, takhle to bude rychlejší,“ připojil se Robert Kerndl, šéf klubu ODS.

Ani kompromisní varianta polohy nádraží s podzemní kolejovou tratí ale nezažehnala hrozící rozpad koalice. Jenže politikům se ji nechce bourat, i když část z nich tvrdí, že byla porušena koaliční smlouva.

„Tato varianta polohy nádraží jde za rámec smlouvy, kterou jsme podepsali. Budeme o tom ale ještě jednat v klubu. Pokud padne shoda, požádali bychom koaliční partnery o svolání dohodovacího řízení,“ poznamenal Ander. „Rozpad připouštím, pokud se shodneme, že považujeme za nedostatečné to, co se podařilo dojednat na radě,“ uvedl Hollan.

Podle primátora Vokřála by byla škoda půl roku před volbami koalici rozpustit. „Budeme se muset dohodnout, za jakých podmínek jsme schopní koalici udržet pohromadě,“ uzavřel Vokřál.