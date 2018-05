Roky živořil bez práce. Inženýrovi našel místo v knihovně až magistrát

Brněnský magistrát vrací dlouhodobě nezaměstnané lidi do pracovního procesu. Zapojuje je mimo jiné do tréninkových pracovních míst v městských firmách či příspěvkových organizacích. Pomohl tak i ekonomickému inženýrovi, který nemohl sehnat práci několik let.