Brněnský školák se uškrtil švihadlem, zřejmě napodoboval youtubera

Na případ, který se stal před víc než týdnem, upozornila TV Nova. Před školou vlál černý prapor a na počest zemřelého žáka se zapalovaly svíčky. V pátek se pak konal jeho pohřeb.

Co přesně se stalo, není zřejmé. „Před chvílí tu byla kriminálka. Říkali, že vyšetřování ještě nemají uzavřené,“ uvedl v pondělí ředitel školy Petr Halík. „Jde o velmi citlivou záležitost. Mohu jen potvrdit, že se jí zabýváme,“ podotkl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Smrt žáka šesté třídy byla nejspíš nešťastnou náhodou. Podle zjištění Novy si kolem krku uvázal švihadlo podle vzoru, který našel na internetu. Uzel se mu už však nepodařilo rozvázat.

„Také jsem to slyšel od svých kolegů a dětí, ale různých věcí jsem slyšel spoustu. Jsem z toho celého nešťastný,“ posteskl si Halík.

„Je to věc, která se týká hlavně rodiny. Stalo se to mimo školu. Předpokládáme, že to byla nešťastná náhoda, protože dítě jsme ve škole pozorovali a nic mu nebylo. Byl to šťastný, milý, usměvavý kluk, žádné problémy neexistovaly,“ sdělil ředitel.

Ve škole po smutném incidentu upozorňovali žáky na možná rizika. „S dětmi jsme mluvili, ale velmi nekonkrétně. Víceméně jsme jim vysvětlovali, že si ve volném čase musí dávat pozor na různé aktivity. Ale protože nevíme, co přesně se stalo, nemůžeme dát žádná konkrétní doporučení,“ řekl Halík.