Brno se opět ucpe auty. Začíná období uzavírek, jako první přijde Dornych

V pondělí zde začíná velká uzavírka v souvislosti s přeložením tramvajové tratě linky 12 do sousední ulice Plotní. Dokončení celé akce za 1,2 miliardy korun, jež má zlepšit a zrychlit dopravu v centru, je naplánováno na říjen 2020. Údolní: Rekonstrukce nejspíš začne v dubnu nebo květnu, konkrétní termín ani objížďky zatím nejsou známé. Dělníci budou pracovat v úseku od křižovatky s Úvozem až po odbočku na Kraví horu a také v sousedních ulicích Klácelova a Lerchova.

Žabovřeská: Na začátku léta se dělníci pustí do práce v úseku od Kníničské ulice až k zúžení směrem k Pisárkám. Za rok v dubnu se práce rozšíří – zahrnují i ražbu tunelu ve skále, kudy poté budou jezdit tramvaje linky číslo 1. Termín dokončení je v roce 2023.

Na začátku léta se dělníci pustí do práce v úseku od Kníničské ulice až k zúžení směrem k Pisárkám. Za rok v dubnu se práce rozšíří – zahrnují i ražbu tunelu ve skále, kudy poté budou jezdit tramvaje linky číslo 1. Termín dokončení je v roce 2023. Zábrdovická: Plánovaná oprava je posunuta z dubna až na říjen 2018, hotovo má být za 15 měsíců. Důvodem rekonstrukce je několik let špatný stav Zábrdovického mostu přes řeku Svitavu nedaleko Vojenské nemocnice.