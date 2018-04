VIDEO: Brno žije Kometou. Zelný trh se zbarvil do modrobíla

Mistři! Mistři! Neslo se v neděli vpodvečer zaplněným Zelným trhem, když Hynek Zohorna vstřelil čtvrtý gól. O ­pět minut později už celé náměstí zpívalo slavný hit We Are the Champions. Brněnští fanoušci o vítězství Komety nepochybovali snad ani na minutu.

„Od začátku jsem si myslel, že to dopadne. Nejnapínavější byl druhý gól z přesilovky. A že to vyhráli v Třinci a ne v Brně? To je úplně jedno. Aspoň se na hokejisty bude moct počkat, až přijedou,“ radoval se Lukáš Zrotal ze Slavkova u Brna.

Sledovat finální zápas hokejové extraligy podle odhadů brněnských strážníků dorazilo šest a půl tisíce lidí. Mezi nimi i několik cizinců.

Zájem vzbuzoval Američan tmavé pleti Andrew Hoffman. Do Česka se přistěhoval za přítelkyní před dvěma lety z New Yorku a ta ho pro Kometu doslova nadchla. I­ díky jeho vysokému modrobílému klobouku se s ním včera všichni chtěli fotit. Co na tom, že jediným českým hokejistou, kterého Hoffman zná, je Jaromír Jágr. „Musím si ještě doplnit vzdělání, ale Kometě moc fandím. Viděl jsem je už loni vyhrát extraligu, a teď jsem jim přišel vyjádřit podporu a doufat, že vyhrají další šampionát. Připomínají mi totiž New York Rangers,“ odkazoval Američan k hokejovému klubu NHL.

A nefandilo se jen na náměstí. Hokejoví nadšenci zaplnili také první patro vedlejší tržnice. Prosklená budova jim umožnila skvělý výhled na obrazovky i skandující dav. „Máme tři malé děti a už minulý týden jsme si vyzkoušeli, že být s­ nimi v davu není nic příjemného. Takže jsme dali přednost tržnici, kde se nám neztratí,“ vyzdvihla Markéta Marounková. Kdo by ale čekal, že se na hokej podívá z nejvyššího patra tržnice, měl smůlu. Vyhlídku kvůli bezpečnosti večer úplně zavřeli.

Stejně tak měli smůlu ti, kdo se místo hokeje chystali dát přednost kulturnějšímu zážitku. Divadlo Reduta, které se taktéž nachází na Zelném trhu, zrušilo kvůli nadměrnému hluku hokejových fanoušků operní představení Powder Her Face. Majitelé vstupenek ale mají nárok na vrácení vstupného.

Po skončení zápasu následovali bouřlivé oslavy. Někteří se rozprchli do místních barů nebo se vydali čekat na návrat svých oblíbených hokejistů k DRFG Areně. Jiní si ale kvůli rannímu vstávání do práce připili jen symbolicky šampaňským, které si s sebou přinesli. A řeč mezi nimi přišla i na slibovanou hokejovou arénu za Lužánkami. „Dnes sice fandím Kometě, ale pocházím z Pardubic. Do místního stadionu se vejde o čtyři tisíce lidí víc než do Ronda a myslím, že takový stadion by si za Lužánkami zasloužilo i Brno, protože ta atmosféra je neuvěřitelná,“ nechala se slyšet fanynka Žaneta Veletová.