Statečný a Bůh vidí, tak se jmenují brněnská lvíčata. Křtil je Štěpánek

Štěpánek také vybral jméno pro malého lva. Syn lva Lolka a lvice Kivu se ode dneška jmenuje Akashinga. „Vždycky, když jsem hrál, hrál jsem nejlíp s lvíčkem na prsou. Vybíral jsem ze tří jmen a doufám, že mu bude razit cestu životem,“ řekl při nedělním křtu Štěpánek.

Sám se na lví rodinku byl v brněnské zoo podívat před šesti týdny. „Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek, cítil jsem velkou sílu přírody,“ vzpomínal.

O jméně pro malou lvici rozhodovali sami návštěvníci zoo. Hlasovalo jich na dva tisíce a zvítězilo jméno Anoona, což v překladu znamená Bůh vidí.

Fanoušci zoo vybírali ze tří variant: Akudzwe (modlitba), Anoona (zdrobněle Anu) a Anesuishe (bůh je s námi, zdrobněle Anesu).



Lví rodinka je spolu od začátku března. Při křtu si ve velkém výběhu užívali jarní sluníčko, ale samotný slavnostní akt je, na rozdíl od návštěvníků, příliš nezajímal.

Lvíčata přišla na svět v pátek 29. prosince. To první se narodilo několik minut před osmou hodinou večer, druhé až pět minut před půlnocí. Osud lvíčat byl dlouho nejistý. Panovaly obavy, jak prvorodička Kivu zvládne své mateřské povinnosti. Jejich matka jim však dopřává prvotřídní péči.

Rodiče lvíčat přicestovali do brněnské zoo v loňském roce. Samice lva konžského (Panthera leo bleyenberghi) Kivu se narodila v roce 2012 v portugalském Lisabonu. Do Zoo Brno přijela v červenci z ústecké zoo. Samec Lolek se do Brna stěhoval o týden později z polského Gdaňsku, kde se také v roce 2015 narodil.