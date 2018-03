Nejzelenější myčku aut slibuje investor Brnu, živit ji bude dešťová voda

Prodejna automobilů Mototechna fungovala v brněnské Okružní ulici od roku 1970. Jako autosalon vydržela přízemní prosklená budova v rukou automobilového závodníka Oldřicha Vaníčka sloužit až do nedávné minulosti.

Když s prodejem a servisem aut skončil, koupila většinový podíl v jeho firmě Automedia před necelými dvěma lety investiční skupina Prosperita.

„Automobily byly doktoru Vaníčkovi vlastní a měl ‚prodejní licenci‘ na prodej vozů Škoda. Nicméně když automobilka vznesla na své prodejce požadavek, aby přebudovali autosalony do nového designu, rozhodl se již neinvestovat a s prodejem aut skončit,“ připomíná jednatel firmy Automedia Ladislav Smutný.

Od konce loňského roku investor v původním skoro padesát let starém objektu bourá, následně jej přestaví na obchodně-administrativní komplex.

Nová budova dostane podobu překládaných prosklených kostek, přesněji hranolů, plochy mezi jednotlivými kvádry poslouží jako „zelená“ atria a terasy. Hotovo má být příští rok v dubnu.

„Navržený objekt využívá celý půdorys původní stavby, ze které bude využit pouze suterén objektu. V tuto chvíli objekt staticky zajišťujeme, zpevňujeme jeho založení a odstraňujeme části nevyhovujícího obvodového pláště a nosné konstrukce. Stavební povolení je nyní v řízení – projektant zajišťuje vyjádření dotčených orgánů,“ doplnil Smutný.

Nejekologičtější myčka aut

K čemu budou prostory v budoucnu sloužit, chce investor ladit společně s vedením městské části. Zatím hodlá v komplexu v blízkosti krytého plaveckého bazénu Tesla a takřka v sousedství prodejny Lidl nabídnout prostory pro kanceláře, ateliéry, ordinace či služby.

„Prozatím máme v úmyslu umístit restauraci se sezónní terasou, balíkové centrum pro Českou poštu, prodejnu drogerie, potřeb pro domácí zvířectvo, pobočku banky nebo alespoň bankomat či prodejnu sportovních potřeb a textilu,“ vyjmenoval jednatel.

Před komplexem vyroste také samoobslužná myčka aut na „dešťovku“, která bude podle investora nejekologičtější v Česku.

„Nádrž disponuje kapacitou 550 kubíků a při průměrných dešťových srážkách obvyklých pro lokalitu Lesné je předpoklad, že až 200 dní v roce by provoz myčky využíval právě dešťovou vodu,“ vysvětlil Smutný.

Dodal, že podobně velkou nádrží na dešťovou vodu žádná jiná myčka v tuzemsku nedisponuje. Zda se to promítne do cen pro zákazníky, neupřesnil.

„Samozřejmě to neznamená, že voda bude zdarma. Musí se chemicky upravit a také je třeba množství vody přesně měřit a platit stočné Brněnským vodárnám a kanalizacím. Nicméně když by se takto dešťová voda nevyužívala, tak by volně odtékala do kanalizace,“ doplnil.

Zvýší se intenzita dopravy?

Vedení Brna-severu přestavbu na multifunkční komplex vítá.

„Že Lesná potřebuje občanské vybavení a služby, je neoddiskutovatelný fakt, takže tento způsob využití samozřejmě vítáme. Lesné to určitě pomůže víc než autobazar či prodejna automobilů,“ sdělil iDNES.cz starosta Martin Maleček.

Od některých občanů však na sociálních sítích zaznívají obavy, že se spolu s otevřením centra neúměrně zvýší provoz na už nyní velmi vytížených přilehlých silnicích. Jeden z diskutujících navrhl jako možné řešení nový kruhový objezd.

„Jakmile k nárůstu dopravy dojde, určitě se tím budeme zabývat. Aktuálně je nárůst v rovině teoretické a myslím, že odbor dopravy magistrátu by náš požadavek nyní zamítl. Když doprava naroste, může se udělat průzkum, což je pádný argument pro řešení nově vzniklé situace,“ reagoval zastupitel městské části Martin Cibula.