Jihomoravští zastupitelé podpořili odsun brněnského nádraží z centra

„Na nádraží u řeky nenavazují linky MHD, které cestující dopraví po městě. Cestující to bude stát čas,“ argumentovala krajská zastupitelka Jana Drápalová (SZ).

Podpořit variantu pod Petrovem přišel také její stranický kolega a brněnský zastupitel Mojmír Vlašín nebo bývalý zastupitel městské části Brno-střed Jan Hollan (Žít Brno).

Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu) ale tvrdí, že právě nádraží u řeky není z hlediska proveditelnosti tak komplikované.

„Navíc může nadále fungovat stávající dopravní uzel. Kdybychom zvolili variantu pod Petrovem, tak se železniční doprava zastaví až na šest let. Vlaky by zastavovaly na kraji Brna,“ upozornil.

Souhlasil i místopředseda krajské komise pro dopravu a místostarosta Brna-Židenic Petr Kunc (TOP 09). „Co se týče linek MHD, můžeme v návaznosti na nádraží u řeky vytvořit novou třídu, kudy povede doprava,“ podotkl.

Hollan však tvrdí, že to není možné. „Třída by vedla od náměstí 28. října až po Zvonařku. To nelze provést,“ konstatoval.

Pro odsunutou variantu u řeky nakonec hlasovalo 53 zastupitelů, tři se zdrželi a jeden byl proti.