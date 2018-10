Brňané pro nádraží vybrali název Šalingrad, rozhodovat budou úředníci

Pokud by záleželo na vůli Brňanů, zastavovaly by v budoucnu vlaky mířící do jejich města v Šalingradu. Takový název pro chystané nové nádraží vybrali hlasující v anketě pořádané městem. Rozhodující slovo však budou mít úředníci.