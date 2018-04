Romy tu nechceme, bouří se lidé z okolí léčebny. Politici mluví o ghettu

Hlavní důvod? Vadí jim, že jde o Romy. „Máme jen zprostředkované zprávy. Předpokládám, že to asi nebudou všechno mozkoví chirurgové, protože kdo dnes bydlí na ubytovnách. Nebudou to asi ti, kdo si vydělávají prací svých rukou v potu tváře,“ prohlásil Pavel Sázavský, šéf klubu sociálnědemokratických zastupitelů Brna-střed.

Právě na pondělní poradě předsedů politických klubů se přesun chudých lidí řešil. V ten samý den také radnice největší městské části dostala oficiální informaci o stěhování. Magistrát předpokládá, že se do bývalé léčebny přestěhuje asi 40 lidí, stejný počet pak do bývalé ubytovny na Železniční ulici. Zbylých zhruba patnáct lidí si sehnalo ubytování jednotlivě. Politici argumentují, že přesunem desítek sociálně slabých hrozí vznik dalšího ghetta.

„Na Červeném kopci je několik školských zařízení a neumím si představit soužití s lidmi, kteří tam mají být přesunutí,“ dodal Sázavský, který chce o situaci diskutovat s kolegy příští středu na zastupitelstvu. Podobný názor má i zastupitel Bohumil Straka (TOP 09). „Hrozí i znehodnocení ceny pozemků, ti lidé budou pustošit okolní zahrádky,“ domnívá se.

Provizorní bydlení maximálně na čtyři měsíce

Starosta Martin Landa (Žít Brno) městu nejvíc vytýká, že organizuje stěhování příliš narychlo a radnice nemá skoro žádné informace. „Nevnímám to jako plánovanou akci, ale je otázka, co jako městská část uneseme. Zátěž ze Židenic se přenese na naše území. Sdružování znevýhodněných lidí na jedno místo ve větším množství dává tušit, že výsledek nebude dobrý. Což dává zapravdu názorům, že integrovat do společnosti by se měli po menších skupinách,“ podotkl Landa.

Podle primátora Petra Vokřála (ANO) ale město nemá na výběr, protože lidé se z ubytovny musejí vystěhovat v pár dnech. „Ať mi řeknou, kam je máme dát. To, že někde bydlím, ještě neznamená, že mám nějaká výsostná práva na lepší život než v některé z jiných městských částí. V léčebně se nám naskytla možnost dočasného ubytování. Taky je příště můžeme dát do Internationalu,“ řekl Vokřál.

Už v pondělí večer vysvětloval situaci na schůzce v Duckbaru asi čtyřicítce místních lidí městský zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund (Žít Brno). „Předpokládáme, že lidé z Šámalovy ulice dostanou ubytovací smlouvu v bývalé léčebně na tři měsíce s maximálním prodloužením o další měsíc. Do té doby jim najdeme jiné bydlení. Navíc na Červený kopec nejdou všichni, část umístíme do bývalé ubytovny v Železniční ulici,“ popsal Freund.

Dodal, že v léčebně funguje ostraha a vrátnice, pomůže romský asistent prevence kriminality a denně tam budou docházet sociální pracovníci. Na schůzce s místními navíc slíbil, že je město bude podrobněji informovat o situaci.

Jak MF DNES minulý týden informovala, z nelegální ubytovny v Šámalově ulici se musí vystěhovat sto lidí včetně desítek malých dětí. Majitel objektu, společnost ZB Reality, dala kvůli neplacení nájemného už loni výpověď provozovateli zařízení – firmě Graystone. Dluhy se vyšplhaly na 600 tisíc korun, dalších víc než sto tisíc požaduje dodavatel elektřiny Eriante Energy. Lidé mají odejít nejpozději 3. května.