Brno čeká uzavírka desetiletí, oprava Zábrdovické ochromí dopravu

Provizorní most by příliš nepomohl Klíčový most přes řeku Svitavu se zavře, postavme tedy místo něj provizorní. To navrhuje spolek Akátky, podle něhož může náhradní most vzniknout za supermarketem Albert – spojila by tak Tkalcovskou a Tomáškovu ulici. Po mostě by jezdili jen autobusy a záchranáři. Pro návrh spolek sbírá podpisy v petici. Přestože řešení vypadá jednoduše, vedení Brna i odborníci se shodují, že je zbytečné. Tvrdí to i plukovník Pavel Maňas, vedoucí katedry ženijních technologií Univerzity obrany, který vypracoval technické zpracování. „Postavit by sice šel, ale situaci zásadním způsobem nepomůže. Vzhledem k tomu, kolik by stál peněz, bude mít relativně malou dopravní kapacitu. Celkové náklady včetně údržby se pohybují v řádu milionů korun. Další problém je jeho hlučnost. Po prvním týdnu by místní zjistili, že nemohou spát,“ vysvětlil Maňas. Organizátoři petice argumentují také tím, že armáda most může postavit zdarma. „To je nesmysl. Pokud není vyhlášen krizový stav, armáda nemůže jen tak – bez příslušného nařízení – most postavit. Jiná situace je třeba u povodní, kdy vojáci pomáhají,“ doplnil Maňas. Další komplikací pro stavbu je navíc stoková síť, která místem vede. „Stavbou mostu bychom kanalizaci mohli poškodit. Doprava přes most v obytné zástavbě ale stejně nesplňuje hlukové limity,“ poznamenal náměstek brněnského primátora pro investice a dopravu Richard Mrázek (ANO). Uzavření Zábrdovického mostu se citelně dotkne i Vojenské nemocnice, jež stojí hned vedle něj. Do dubna sanitky přes most ještě projedou, pak už musí po stejných objízdných trasách jako ostatní řidiči. „Po uzavření se ocitneme téměř na konci slepé ulice. Už teď je dopravní situace tristní a bude ještě hůř,“ upozornil ředitel Vojenské nemocnice Antonín Vodák. Provizorní lávku, přes niž sanitky projedou, by tak uvítal. „Záchranáři nebo hasiči by měli jakousi pojistku, že se vždycky na druhý břeh řeky dostanou. Pokud by to byla reálná varianta, sáhl bych po ní všemi deseti. Ale bohužel,“ doplnil Vodák s tím, že pohotovost ve Vojenské nemocnici průměrně přijme 40 pacientů denně, kteří akutně potřebují lékařskou pomoc.