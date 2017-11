Teď Bryan Adams a pak legenda, jaká v Brně ještě nebyla, láká organizátor

Agenturu Glanc založil v roce 1994 Aleš Hrbek, velký fanoušek rockové hudby. Do Brna se mu podařilo přitáhnout světové hvězdy jako Rolling Stones, Linkin Park nebo v letos v květnu zařídil na výstavišti koncert kapely Kiss. Jeho syn Filip s ním na organizaci koncertů spolupracuje. Nyní se připravují na nedělní vystoupení Bryana Adamse.

Proč jste se rozhodli dostat do Brna právě Bryana Adamse?

Po jeho pražském koncertě v minulém roce jsme se ve spolupráci s pražskou pobočkou Livenation bavili, že by si Brno ještě jednou Bryana Adamse zasloužilo. I vzhledem k tomu, že náš minulý koncert, který jsme pořádali na Velodromu, byl venku a na stání. To je jiný druh koncertu než v hale a na sezení. Dále pak skutečnost, že Bryan Adams vyrazil na turné s novou výbornou deskou, která je i dle jeho slov tou nejrockovější.

Jak těžké je takovou hvězdu domluvit?

Domluva byla standardní pro tento typ koncertu a velikosti umělce. Museli jsme se hlavně setkat v termínech, protože naše agentura pořádá hned o dva dny později v DRFG Areně Kabát a technicky jsou obě akce dost náročné, ale vše se nakonec ustálilo a už se těšíme.

Na co se můžou těšit návštěvníci koncertu Bryana Adamse?

Jak jsem již zmínil, turné je spojeno s jeho novou deskou Get up. Zazní tedy songy z jeho nového alba, ale budou samozřejmě doplněny i osvědčenými hity Summer 69, Heaven a má oblíbená All for love. Věřím, že koncert se ponese v duchu názvu desky a lidi nakonec vstanou ze sedadel a užijí si ten rock na plný pecky.

Kde bude zpěvák ubytovaný a zdrží se v Brně?

Tuto informaci nevíme ani my, kde bude ubytovaný, jelikož informace se nyní střeží ještě důkladněji než v minulosti. Jelikož ale je jeho brněnský koncert v podzimní šňůře poslední, myslím si, že bude on i jeho tým po koncertě spěchat domů. Nebo možná naopak toho využijí a oslaví poslední koncert zde.

Má hvězdné manýry?

On i jeho tým má standardní požadavky hodné dnes všech špičkových umělců. Vybavení šaten, vlastního kuchaře a catering, který se stará o muzikanty a tým lidí, který s sebou vozí.

Koho po Kiss a Bryanovi Adamsovi plánujete ještě přitáhnout do Brna?

Nezapomínejme ještě na Macy Gray z kraje roku a taky na Placebo. Je úžasné, že se nám letos podařilo do Brna dostat čtyři umělce světového formátu. Moc bych si přál, kdyby se nám podařilo tento počet příští rok zopakovat, ale přiznám se, že je to čím dál složitější. Bavíme se o tom, jestli náhodou Brno nezačíná být pomalu nasyceno zahraniční produkcí. Díky turné skupiny Kabát, jehož valnou část naše agentura produkuje, ale vidíme, jak se na velký koncert v Budějovicích, Olomouci, Hradci, Pardubicích těší doslova celé město a všichni to berou jako svátek a radost, že tam mohou zajít na velký koncert.

Máte někoho konkrétního rozjednaného?

Brno je kulturní město a lidi jsou tady super, ale těch akcí je přes rok tolik, že za nás je nyní potřeba více rozmýšlet, zdali bude pro Brno daný umělec dostatečně atraktivním. Přesto se Brno může těšit v červenci na Deep Purple, což považuji doslova za zázrak, že se podařilo vyjednat. Máme schovaný ještě jeden vánoční dárek pro všechny Brňáky, na kterém pracujeme přes tři měsíce a jsme kousek od jeho definitivního potvrzení. Snad to dobře dopadne, protože taková legenda světového hudebního průmyslu (a nejen jeho), tady dle mého názoru ještě nebyla.