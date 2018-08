VIDEO: Ve vedru osvěžuje Brňany buňka za půl milionu, zachytává i vodu

Rozpálené ulice bez možnosti se schovat a posedět chvíli ve stínu. To poslední dobou trápí lidi ve městech čím dál více. Voda z přívalových dešťů, které přicházejí s bouřkami, pak končí nevyužitá v kanálech.

Speciální buňka na Malinovského náměstí má proto specifický tvar střechy, která má svést co nejvíce dešťové vody do nádoby biofiltru, z něj se pak zavlažují rostliny v květináčích.

„Je to ucelený systém, který by měl sloužit i jako inspirace pro větší projekty,“ vysvětluje architekt z firmy Next Institute Vojtěch Lekeš.

Pro lidi jsou zde také místa k sezení, kde si mohou v parných dnech chvíli odpočinout. „Zeleň své okolí ochlazuje. Na některých místech ale bohužel není možné vysázet stromy, a tak se snažíme vymyslet různé alternativy,“ doplňuje náměstek primátora Martin Ander (SZ).

Na buňce spolupracovali i studenti stavební fakulty VUT. Postavit ji trvalo asi měsíc a půl a na pracích se vystřídalo osm lidí.

„Doufáme, že nezůstane jen u jednoho prototypu, ale naše spolupráce bude pokračovat i nadále,“ uvedl spolumajitel firmy KonWe Ondřej Chaloupka, který se podílel na stavbě.

Buňku nyní spravuje Veřejná zeleň města Brna, která ji bude udržovat a bude pečovat o vysazené rostliny.

Pokud se prototyp osvědčí, jsou zástupci města připraveni rozmístit buňky na více místech. „Jako další by se nabízel Zelný trh, Náměstí Svobody, nebo třeba Dominikánské náměstí,“ vyjmenovává Ander.

Buňka stojí pod jednou z kamer městské policie, a je tak alespoň částečně chráněná proti vandalům. V současné podobě by měla vydržet alespoň pět let.