Sen, který se vzdaluje. Ceny vlastního bydlení na jihu Moravy nemají strop

Ve svém domku se zahradou se vidí většina Jihomoravanů, ostatně bezmála polovina z nich tak skutečně žije. Lidé navíc chtějí domy či byty v osobním vlastnictví. Navzdory tomu, že je takové bydlení drahé a svazuje je třeba ve stěhování za lepší prací.

„V celkové spokojenosti obyvatel se do jisté míry odráží splnění snu o vlastním domě se zahradou a právě v Jihomoravském kraji se bydlení v rodinných domech těší velké oblibě. Svou roli ve spokojenosti s bydlením v kraji bezpochyby hraje také blízkost přírody, prudký rozvoj Brna či dobrá občanská vybavenost a dopravní obslužnost,“ shrnul krajské výsledky průzkumu Češi a bydlení Martin Protiva – obchodní ředitel společnosti Ekonomické stavby, která si jej zadala.

Z aktuálních čísel mimo jiné vyplývá, že ceny nemovitostí na jižní Moravě letos rostly společně s Prahou a okolím nejvíce z celé republiky. Podle odborníků částka za bydlení v Brně za posledních pět let vyskočila tak nahoru, že už je pro střední třídu velmi těžko dostupné. Metr čtvereční tu v průměru vyjde na 52 tisíc korun, hůř je na tom pouze Praha, kde se cena pohybuje okolo 67 tisíc.

„A proto roste výstavba rodinných domů v obcích, které jsou už ani ne výborně, ale alespoň slušně dopravně dostupné,“ vysvětlil Roman Šebela z brněnské realitní společnosti MIG. Zároveň poukázal na to, že právě výstavba na periferii přichází v období ekonomického rozmachu až jako poslední a naopak v období recese jako první upadá.

Marná snaha České národní banky

Důvod růstu cen je pak podle něj hlavně v Brně. Může za něj obří přírůstek IT odborníků z jižní a východní Evropy, kterým se život ve městě tak líbí, že už si nemovitosti nepronajímají, ale přímo kupují, protože tady chtějí trvale žít.

Jak bydlí Jihomoravané Maximálně spokojeno se svým bydlením je 19,6 % obyvatel Jihomoravského kraje.

žije na jižní Moravě 49 % lidí. Byt si pronajímá 23 % obyvatel, 17 % má svůj vlastní.

23 % obyvatel, 17 % má svůj vlastní. Ve 4+1 nebo 4+kk žije 27 % Jihomoravanů.

žije 27 % Jihomoravanů. Přesně polovina obyvatel kraje vydá měsíčně za bydlení do 6 tisíc Kč .

. V souvislosti s bydlením je pro 71,4 % Jihomoravanů nejdůležitější zahrada či blízkost přírody.

„Brno se odlišuje od zbytku České republiky tím, že nemá ani vizi, jak pomoci výstavbě formou územního plánu nebo zrychlení potřebných procesů. Možnosti vybudování nových bytů a domů jsou tady tak omezené, že ceny nemůžou jít jinam než strmě nahoru. A to i přesto, že Česká národní banka tahá za záchrannou brzdu formou zvyšování sazeb, což je až legračně marná snaha,“ podotkl Šebela.

Jeho realitní kancelář dokonce u některých novostaveb testuje takzvaný strop – tedy částku, na kterou kupci řeknou: Tak to už je příliš. „Zatím jsme na něj nenarazili. V lednu spouštíme nový projekt, kdy ceny budou 85 a 105 tisíc korun za metr čtvereční,“ prozradil.

Trendem v masových výstavbách především v Brně je tak tlačení dispozic k menším metrům užitné plochy. Na realitním trhu jsou poptávané třeba byty o velikosti 3+kk a rozloze 62 metrů čtverečních či 2+kk o pouhých 40 metrech. A většina nových majitelů ani neřeší, že kupuje malou plochu či byty v horší lokalitě nebo v rušné ulici. Hlavně že bydlí ve vlastním.

Vlastní bydlení brání stěhování za prací

To ostatně vyplývá i z dat průzkumu Češi a bydlení – Jihomoravané mají velký zájem přestěhovat se do bytu nebo domu v osobním vlastnictví. Více než 14 procent dotázaných tak plánuje učinit v časovém horizontu jednoho roku, což je vůbec nejvíce z celé České republiky. Pro dalších 20 procent je to sen, kterého chtějí dosáhnout do tří let.

„Tyto jejich sny ovšem mohou snadno ohrozit kroky České národní banky v souvislosti se zvyšováním úrokových sazeb a zrušením stoprocentních hypoték. To vše neustále zvyšuje hranice pro dosažení vlastního bydlení. Ze zkušenosti víme, že to představuje handicap především pro mladé páry a rodiny,“ varoval Protiva z Ekonomických staveb.

A souhlasí s ním také Kamil Dřevojan ze znojemské pobočky realitní agentury Sting. „Nedá se předpokládat, že by v příštím roce tolik lidí dosáhlo na nové bydlení,“ poznamenal.

Podle Šebely jsou lidé velmi konzervativní a jejich touhu po vlastním bydlení označuje za nesmysl. „Zpětně jim brání v tom, aby se stěhovali za prací, což je na západ od nás zcela běžné. Hlad po vlastním bydlení je však současně příznakem toho, jak se ta možnost vlastnit vzdaluje. Růst mezd zdaleka zaostává za růstem cen bydlení,“ podotkl.

Pomoct může očekávaná krize

Dřevojan, který má v gesci Znojemsko, Hodonínsko a Břeclavsko, si nemyslí, že je výrazně větší zájem o rodinné domy než byty. Jde podle něj spíše o to, že ve venkovském regionu se lidem do bytu logicky moc nechce.

„Po bytech je stále velká poptávka, nejvíce po těch rekonstruovaných. A pokud se jedná o dobrou lokalitu, jsou zájemci ochotni zaplatit i nad současnou tržní cenu, což samozřejmě žene částky nahoru,“ poznamenal Dřevojan.

„Je tedy otázkou, jak dlouho budou ceny ještě stoupat. Podmínky úvěrování se stále zhoršují, rostou úrokové sazby a pro zájemce bude jistě stále složitější si nové bydlení pořídit. Možná situaci napomůže očekávaná krize, kterou někteří ekonomové předpovídají již v druhé polovině příštího roku,“ uzavřel Dřevojan.

Škoda, dá se říct. Průzkum totiž také ukázal, že lidé, kteří jsou spokojení se svým bydlením, mají zároveň lepší vztahy s partnery a rodinou a méně pociťují stres.