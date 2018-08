Bydlení na maloměstě je v kurzu, v dosahu Brna se chystá masivní výstavba

„Dlouho jsme hledali bydlení přímo ve Znojmě. Jenže byt podle našich představ se nedá sehnat pod tři a půl milionu. Proto zvolíme menší město, kde nás bydlení vyjde až o půlku levněji a ještě to je blíž do Brna, kde pracujeme,“ popsala Karolína Šmerdová ze Znojma.

Pozemky pro výstavbu domů a bytů, kam se v nejbližších letech nastěhují stovky lidí, chystají Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou a Miroslav. Třeba v moravskokrumlovských Novosadech už dělníci řeší vedení sítí pro novou čtvrť.

„Termín dokončení stavby je červen příštího roku,“ uvedla Kateřina Slámová z moravskokrumlovské radnice.

Celkem na zastavění rodinnými domy čeká 32 pozemků. „Z prvního kola veřejné internetové aukce vzešlo devět uchazečů o koupi. Další aukce budou následovat,“ dodala Slámová.

Prodej vzbudil vysoký zájem, protože se na zdejších nových pozemcích dlouho nedalo stavět. A tak si radnice mohla dovolit vyvolávací cenu 1 210 korun za metr čtvereční.

Podle realitního makléře Kamila Dřevojana částka místní nemile překvapila. „Nicméně cenu určuje poptávka a zájemců je tady dost. Pro vyšší cenu hovoří i velmi dobrá lokalita s výbornou dostupností k občanské vybavenosti i do Brna,“ shrnul výhody nové čtvrtě.

Kromě toho začínají lidé stavět také na dalších 19 parcelách v části Polánka.

Hrušovany poskytnou 160 parcel

V Hrušovanech nad Jevišovkou v lokalitě Zahradnictví nedaleko centra vyroste komplex s byty a obchody. Město tam prodává sedm parcel a dvě další chce výhledově zastavět samo. Celkem vznikne asi šest desítek bytů.

Dalším novým místem pro bydlení je Sklepní 1 s třicítkou parcel pro rodinné domy. „Tady jsou pozemky zasíťované a vlastníci už staví,“ podotkla referentka hrušovanského úřadu Lenka Šibalová.

V příštím roce navíc radnice pokračuje lokalitou Severní II. s dalšími 17 parcelami pro rodinné domy. „Jsou ve fázi vyřizování stavebního povolení. Potom budeme pozemky prodávat,“ přiblížila Šibalová.

Město už také majetkově vyřešilo lokalitu Sklepní 2 pro výstavbu více než 90 rodinných domů a podle potřeby tu teď nechá zbudovat inženýrské sítě.

Celkem tak Hrušovany poskytnou na 160 parcel pro bydlení. „Povedlo se nám kromě jiného získat pozemky od úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, proto můžeme nabídnout tolik lokalit. Myslím, že do desíti let bychom to mohli mít všechno zasíťované,“ odhadla Šibalová.

Výstavba na Znojemsku vzrostla o 81 procent

Ani tady neočekávají, že by o zájemce byla nouze – situace na trhu realit výstavbám rodinných i bytových domů nahrává. To ostatně dokazuje případ z Miroslavi, kde aktuálně prodávají čtyři desítky bytů 2+kk a 3+kk od 1,7 milionu korun. Ačkoliv jde zatím o hrubou stavbu, přibližně 40 procent už je pryč.

„Zájem je velký i proto, že se byty staví u centra, kde je hlavní infrastruktura, a tím i snadné spojení s Brnem a Znojmem,“ přiblížila makléřka Jaroslava Irmannová, která byty nabízí k prodeji. Podle ní tu chtějí bydlet nejen místní, ale také lidé z okolních vesnic, Brna i zahraničí.

Že se výstavbě na Znojemsku nebývale daří, ostatně potvrzují i statistiky. V prvním čtvrtletí letošního roku se na jižní Moravě začalo stavět 953 nových bytů – jde o druhé nejvyšší číslo za Středočeským krajem a 12,5 procenta republikového celku.

Nejvíce se na něm stále podílí Brno a Brněnsko. „Jenže zatímco v Brně zahájená výstavba meziročně poklesla o 5,5 procenta, na Znojemsku vzrostla o 81 procent,“ vypočítala Milada Jonášová z Českého statistického úřadu s tím, že na Znojemsku také v prvním čtvrtletí nejvíce narostl počet vydaných stavebních povolení – o 8,2 procenta.