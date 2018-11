VIDEO: Býk utekl z jatek a přeplaval řeku, u Hodonína ho zastřelili

V hodonínském přístavišti U Jezu se před polednem nestačili divit, kdo se jim prochází kolem restaurace.

„Kolegyně volala, že tam chodí býk. Říkal jsem si, jestli je na palici, ale on tam opravdu byl,“ popsal provozovatel přístaviště František Ondruš.



Zjistilo se, že 480 kilogramů vážící zvíře uteklo při přepravě na jatka z šest kilometrů vzdálené slovenské Holíče a vydalo se přes řeku Moravu na české území.

„Na kameře jsme viděli, že býk šel po hrázi a skočil do vody. Nějaký chlapík, který kráčel po hrázi a viděl ho, se utekl schovat na loď,“ přiblížil Ondruš.

V přístavišti už podle něj zažili návštěvu lišky, koně nebo bobra, ale volně pobíhající býk se tu objevil poprvé. „Z druhého břehu řeky mezitím někdo volal, jestli jsme neviděli býka,“ sdělil Ondruš.

Býk překonal dvoumetrový plot

Zvíře se z areálu veslařského klubu přesunulo do vedlejšího kynologického klubu, kde poničilo plot a roztrhlo síť beachvolejbalového hřiště.

„My jsme býka samozřejmě sledovali a natáčeli. Najednou se rozběhl, přeskočil víc než dva metry vysoký plot a hlavou mě lehce ťukl do zadku. Rozběhl se i na policejní auto a pak zdrhl do Očovského lesa. Je štěstí, že nevběhl do města,“ vylíčil Ondruš.

V lese býka hledali policisté, kteří si na pomoc přivolali i vrtulník. Přizvali rovněž myslivce, který pak zvíře zastřelil.

„V této situaci nebylo možné jinak zajistit, aby zvíře nezaběhlo do obydlené části, bylo potřeba zabránit možnému útoku na lidi,“ vysvětlil policejní mluvčí Petr Zámečník.