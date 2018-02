Brno chce zdvojnásobit zalidnění Bohunic, místní se bojí kolapsu dopravy

Bohunice jsou s téměř 15 tisíci obyvatel devátou nejlidnatější čtvrtí Brna. Pokud však vyjdou plány města a developerů na dvě obří výstavby bytů a rodinných domů, rázem poskočí na třetí místo. Počet obyvatel by se totiž zdvojnásobil. Už nyní ale místní silnice jen stěží stačí nárůstu aut. „Jsme kapacitně na hranici,“ varoval bohunický starosta Antonín Crha (KDU-ČSL).

První přírůstek obyvatel přinese projekt na Červeném kopci mezi ulicemi Jihlavská, Horní a Kamenice, poblíž Ústředního hřbitova, v místech, kde dříve stála Kohnova cihelna.

„Nějaké pozemky tam vlastní město a část soukromí vlastníci. Pokud zde skutečně vznikne plánovaný komplex, počítá se s rozšířením Bohunic až o deset tisíc obyvatel,“ podotkl Crha.

Současně s tím je však v plánu nové bydlení u dálnice D1 v areálu bývalé střední zahradnické školy v ulici Lány, kterou kraj před pěti lety přesunul do Rajhradu.

Pozemky pak koupila soukromá Vysoká škola Karla Engliše, která je přeprodala firmě November Rain. Ta tehdy ujišťovala, že velkou bytovou výstavbu neplánuje.

Jenže vedení Bohunic na základě podkladů k územní studii tvrdí, že zde mají vyrůst byty až pro tři tisíce lidí.

Nejdřív změna územního plánu

„Abychom mohli vůbec začít uvažovat nad samotnou stavbou, musí nejprve dojít ke změně územního plánu. Magistrát stanovil skupinu, která se využitím dotčené lokality zabývá. Diskuse o výstavbě jako takové přijdou na řadu za dva až tři roky,“ reagoval za developera advokát Lukáš Wimětal.

Přestože samotná stavba nových bytů je tedy reálná až za několik let, už nyní se nad ní v Bohunicích živě diskutuje. Spolu s Červeným kopcem by to totiž znamenalo, že se počet obyvatel Bohunic výhledově zvedne z 15 tisíc na dvojnásobek, což bude mít drtivý dopad především na dopravu.

Hlavní městský architekt Michal Sedláček však plány vítá a tvrdí, že obě lokality jsou pro bytovou výstavbu ideální, protože leží uvnitř města, navíc s možností vybudování MHD a výbornou vazbou na krajinu a městskou zeleň.

„Z podnětu města byly loni jak pro Lány, tak pro Červený kopec rozpracovány územní studie. Lokality řeší komplexně, včetně veřejných prostranství, občanské vybavenosti i míst, která lze využít pro pracovní příležitosti,“ nastínil Sedláček.

Po dokončení budou dokumenty zapracovány do navrhovaných změn územního plánu, které kancelář architekta města připravuje. Počítá se také s řešením potíží s dopravou, kterých se v Bohunicích obávají. „Odbor dopravy letos zadá zpracování dopravní studie pro Jihlavskou ulici, která navrhne řešení pro předpokládanou dopravní zátěž,“ informoval Sedláček.

A druhá lokalita? Veškerá doprava z oblasti, kde dříve stála zahradnická škola, je vyvedená do vytížené ulice Lány a část dokonce do ulice Podsedky s klidovou zónou. „Připadá nám, že to není odpovídající řešení,“ myslí si však Crha.

U nemocnice hrozí komplikace

Podobný názor má i bohunický místostarosta Milan Hrdlička (ČSSD), jenž dokonce navrhl dopravní řešení formou jižního obchvatu Bohunic.

„Jenže mi bylo řečeno, že nejdříve se budeme zabývat výstavbou areálu, který se mimochodem týká soukromých investorů, a potom do budoucna dopravním řešením. Odmítl jsem to a trvám na opačném postupu, tedy že nejdříve vyřešíme dopravu,“ napsal Hrdlička v nejnovějším vydání bohunického zpravodaje.

Upozornil i na výstavbu na Červeném kopci, která podle něj může zkomplikovat situaci v Jihlavské ulici, kde stojí Fakultní nemocnice Brno. „Nastala chvíle, kdy musíme zmobilizovat obyvatele Bohunic a dát jasně najevo, co můžeme připustit, a co ne, kde jsou dané meze. Obracím se právě na ty, kterým není lhostejné, kde vyrůstají jejich děti,“ rozzlobil se místostarosta.

Místní také zajímá, kolik bytových domů má vzniknout a do jaké výšky, aby v Bohunicích nevyrostlo plno paneláků.

Podle náměstka brněnského primátora pro územní plánování Martina Andera (Strana zelených) jsou plány nyní v takové fázi, kdy se k nim městská část může vyjádřit a vznést připomínky.

Výstavbu nicméně podporuje. „Leží nám ladem dvě území uvnitř města, která se dají využít pro stavbu bytů. Je to lepší varianta, než kdyby se všichni budoucí obyvatelé v dotčených lokalitách přestěhovali za Brno a pak dojížděli do města autem. Takhle jim můžeme nabídnout cestování městskou hromadnou dopravou. Navíc není pravda, že dopravu neřešíme,“ poznamenal Ander.