Bytový dům v Brně se hýbe a praskají mu zdi. Radnice si neví rady

Na první pohled vypadá čtyřpatrový bytový dům v brněnském Juliánově v ulici Krásného 2 jako každý jiný. Vnější plášť má novou fasádu, bytovka je i zateplená.

Jakmile však člověk vejde dovnitř, ocitá se v době před čtyřiceti lety. Vnitřní společné prostory jsou zanedbané, všude na stěnách jsou velké praskliny, místy i více než centimetr široké, podlaha je na několika místech vyboulená a nájemníci varují, abychom některé dveře nezavírali, nebo je už nikdo neotevře.

Lidé, kteří v domě bydlí, jsou zoufalí a bojí se, jak se jeho stav bude horšit dál. Sami jsou bezmocní, oprava je totiž na radnici Židenic, která městský dům spravuje. A ani tam si příliš nevědí rady. Do rekonstrukce domu už letos investovali, jenže to nepomohlo.

Dělníci pracovali na opravě popraskaných zdí v jednotlivých městských bytech od jara až doteď. Chodby ale zůstaly nedotčené a v bytech už se praskliny začínají objevovat znovu.

Podle obyvatel to není tím, že by byla práce odbytá. U nájemnice Veroniky Slaměníkové byli řemeslníci více než týden. „Nikdo mi to nechce věřit, že tam byli tak dlouho. Přitom celou dobu opravdu pracovali,“ uvedla.

Nájemnice se musela do bytu dobývat

Hlavní problém je totiž v tom, kde dům stojí – ve svahu a na navážce, takže podloží pod ním pracuje. „Ten dům je v pohybu. Měla jsem všechno spravené dohladka, nikde nebyla žádná prasklina,“ ukazuje Ludmila Váňová na stěnu, kde už se znovu začíná objevovat nová trhlina. Žádá si proto o jiný městský byt.

Její slova potvrzují i další nájemníci. Slaměníková popisuje, že se praskliny objevují ve všech místnostech na stejných místech. „Člověk do bytu sám ani nechce investovat, když mu zase za chvíli popraská,“ popisuje.

Drahomíra Brožková se například musela v minulosti do bytu dobývat, protože kvůli pohybu domu nemohla odemknout dveře.

S městskou částí Židenice si nájemníci dopisují už řadu let. Chtějí vědět, co bude radnice s domem dělat, a jsou naštvaní, že jim nikdo konkrétně neodpovídá ani na to, jestli jsou vůbec v bezpečí.

Milionová investice do zpevnění podloží nestačila

Podle židenického radního Martina Miholy (ANO), který má svěřenou bytovou politiku, se městská část snaží situaci řešit. Dokládá to mimo jiné právě letošní opravou. „Bohužel se však dozvídáme, že tam ty praskliny jsou znovu,“ posteskl si radní.

Stavem domu se podle jeho slov zabývali celé minulé volební období. V prvním roce sháněli firmu, která provede geofyzikální měření, což skutečně proběhlo a na základě něj se také provedla zpevnění. „Zpracovatelé měření nám řekli, že máme dva roky počkat, než si všechno sedne, a tak jsme počkali a až v letošním roce začali opravovat,“ popsal vývoj.

Jenže zpevnění podloží za zhruba 2,5 milionu v roce 2016 bylo jen částečné na nejpostiženějších místech, jak se nájemníci dozvěděli v jednom z mnoha dopisů. V něm byli zároveň ubezpečeni, že „statické zajištění proběhlo s očekávaným výsledkem“. Mylně se tak domnívali, že po zajištění domu vznikl i nový statický posudek. Ten ale zatím není.

„Městská část nechala v minulosti vypracovat odborný posudek statikem. Po skončení rekonstrukce bude vypracován nový,“ ubezpečuje nájemníky brněnská bytová ombudsmanka Klára Kolbabová, že se dočkají slibovaného posudku. Konkrétní termín ale neuvedla.

Řešení budou hledat i experti z VUT

Podle Miholy chce městská část kvůli nekončícím pohybům domu oslovit brněnské Vysoké učení technické (VUT), aby jeho experti zjistili, jak na tom podloží pod bytovkou skutečně je. Měření z roku 2015 radnici nestačí.

„Budeme po nich chtít komplexnější a detailnější průzkum, a aby nám řekli, jak s domem dál postupovat a jak ho ukotvit,“ vysvětlil ovšem bez konkrétních dat, kdy se bude něco s domem dít. „Ten kopec je historicky nestabilní, letos tomu možná nepomohla ani extrémní sucha v létě,“ doplnil.

Pokud nakonec Židenice přistoupí k rozsáhlému ukotvení a velké rekonstrukci, bude muset podle radního pomoci magistrát. V rozpočtu městské části na větší opravu než tu současnou za necelý milion korun nebude dost peněz.

„Okamžitě po ustanovení orgánů města i městské části vyvolám schůzku a debatu nad tímto problémem,“ oznámil první náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL), který si udrží post i v nové koalici. O problému tak ví, nicméně tvrdí, že hlavní díl odpovědnosti a kompetencí je právě na městské části.