Bývalý McDonald’s přitahuje bezdomovce a potkany. V Brně neví, co s ním

Rozbité sklo, všudypřítomné odpadky a potkani. Tak dnes vypadá bývalý McDonald’s v Líšni, který jako první v zemi před sedmnácti lety zkrachoval. Ještě před dvěma lety zde přitom fungovala restaurace. Problémy začaly, když podnik vyhořel.

Ať už jdete na přilehlou autobusovou zastávku, tramvaj, nebo nakoupit do supermarketu, naskytne se pohled na vysklená okna a ohořelé zdi. Do nosu udeří silný zápach. K večeru se tu scházejí bezdomovci. „V noci se tam bojím chodit. Láká to tam podivné lidi a přes cestu běhají krysy,“ postěžovala si místní obyvatelka a prodavačka v nedaleké pekárně Sabina Roblová.

Není jediná, komu situace vadí. Problém se před více než rokem rozhodla řešit i radnice. Jednání ale komplikuje složitá majetková situace.

„Zchátralý objekt stojí na pozemku dvou vlastníků. Naneštěstí samotný dům patří ještě dalšímu majiteli. Dohromady jsou tam tedy tři vlastníci,“ uvedl druhý místostarosta Líšně Miloš Freiberg (ČSSD).

Radnice podpoří kohokoliv, kdo objekt opraví

Vlastník objektu je navíc v insolvenčním řízení, takže s budovou nelze nijak nakládat. Radnice ani nikdo jiný nemůže chátrající boudu zabezpečit nebo odkoupit. „I kdyby s objektem bylo možné nakládat, pro radnici by bylo komplikované ho odkoupit. Jak jsem před časem zjišťoval, vlastníci pozemků nemají o prodej zájem,“ řekl Freiberg.

Dodal, že všechny majitele je velmi těžké kontaktovat. Podle katastru nemovitostí jsou vlastníky pozemku dvě firmy s podobným názvem – Korekt Plus s. r. o. a Korekt Real s. r. o. Majitelem vyhořelého objektu, který se nachází v insolvenci, je pak firma Royal Stars s. r. o. Stejně jako radnici, ani redakci MF DNES se s nimi nepodařilo spojit.

Do budoucna chce radnice místo alespoň zkultivovat. „Jsem ve spojení s insolvenčním správcem vlastníka budovy. Ten mi dá vědět, jakmile bude insolvenční řízení u konce a s budovou bude možné nakládat. Poté objekt půjde nejspíš do dražby. Pokud by budova zůstala stávajícímu majiteli, tak se bude muset postarat o její zabezpečení,“ uvedl Freiberg s tím, že radnice uvítá každého kupce, jenž s budovou rozumně naloží.

„Určitě podpoříme kohokoliv, kdo objekt dokáže opravit a vrátit do života. Udělá tam třeba restauraci, nebo jakýkoliv provoz, který přiláká lidi a nebude ostudou,“ uvedl Freiberg. Ani po roce úsilí však podle něj není jasné, kdy se situace vyřeší.

Místo kontrolují sousedské hlídky

Podle místních obyvatel se však v posledních dnech u objektu pohybují lidé, kteří se tam snaží uklidit. Na místě už je také zpola plný kontejner. Odpadků a střepů je tam ale stále hodně. „Chodit tudy s dětmi není příjemné. Mám strach, aby se o něco nezranily. Já sama to raději obcházím delší cestou,“ řekla místní obyvatelka Dana Pospíšilová.

Právě tento objekt v Sedláčkově ulici patří podle ní k nejzanedbanějším místům v Líšni. Kromě policie, která je pravidelně kontroluje při obchůzkách, se na ně zaměřují i takzvané bezpečnostní sousedské hlídky. Když zaznamenají problémy, volají policii.

„Letos jsme sem vyjížděli jednou, zhruba v polovině srpna. Přivolali nás k ležící osobě. Jednalo se o padesátiletého podnapilého muže, kterého hlídka probudila a poslala pryč. Na začátku září zde pak strážníci při běžné kontrole nalezli injekční stříkačku,“ okomentoval situaci mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Největším problémem je však i podle místních lidí všudypřítomný nepořádek.

Budova má zajímavou historii. Od roku 1995 zde byla pobočka řetězce rychlého občerstvení McDonald’s. Ta ale před sedmnácti lety jako první v České republice zkrachovala. Nahradila ji nonstop herna, jež zanikla po zákazu herních automatů na území Líšně.

Restauraci, která se v prostorách usídlila poté, si lidé pochvalovali. Byla prakticky jedinou v této části Líšně. Před dvěma lety ale vyhořela. „Když jsem se sem nastěhovala, těšila jsem se, že tam budu chodit na jídlo. Nějaká dobrá hospoda tady opravdu chybí,“ postěžovala si Roblová. Od té doby budova chátrá.

Přestože McDonald’s je už dávno minulostí, dodnes jsou zde patrné znaky typické pro budovu fast foodu – zabedněné okénko pro výdej jídla do auta nebo plochá červená střecha.