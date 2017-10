Onderka se vrací. Exprimátora Brna dostalo kroužkování do Sněmovny

Ve volebním štábu jihomoravské ČSSD v brněnském hotelu vládne skleslá nálada. U stolů členové i hosté tiše diskutují, pojídají občerstvení. Část z nich odchází co chvíli na cigaretu na balkon. Na obrazovce právě probíhá rozhovor s jásajícím Tomiem Okamurou.

„Už se na to nemůžu koukat,“ povzdechl si brněnský exprimátor a kandidát ČSSD Roman Onderka. Z předních pozic sociálnědemokratické kandidátky je v Brně jediný. Ostatní kolegové jsou v Praze.

Na jihomoravské kandidátce zaujímal Onderka 6. místo. Do Sněmovny se nakonec dostali dva.

„Určitě jsem vděčný každému voliči ČSSD, který mi dal svůj hlas. Zavazuje mě to,“ uvedl s tím, že i kdyby se do Sněmovny nedostal, nebyl by nijak nešťastný. „Neměl jsme co ztratit,“ poznamenal.

Do poslaneckých lavic usedne za Jihomoravský kraj s Bohuslavem Sobotkou. „Podle mě byl slabý premiér a nechal se válcovat Babišem. Chyba se stala už před čtyřmi roky, když s ním usedl do vlády. Ale určitě s ním spolupracovat budu. Nemám problém se s ním domluvit. Snažím se domluvit s každým,“ říká.

Neskrýval zklamání z výsledků ČSSD a úspěchu Okamury

Přestože jej voliči poslali do Sněmovny, byl Onderka zklamaný. „Ty důvody jsou dva. První je výsledek ČSSD. Za ten si podle mého může ČSSD sama, protože jsme přestali být srozumitelní voličům. Kroky, které jsme dělali v minulosti – demise nedemise pana premiéra, odvolávání ministrů podle mého názoru pozdě, či následné kroky. Vyjádření pana premiéra typu jsem unavený a nemám, co dát, kdy sice pustil post celorepublikového lídra, ale podržel si ten jihomoravský. Pár dnů před volbami podepsání memoranda s australskou firmou o lithiu, které nespěchalo. To jsou kroky, kterým nerozumí ani naši členové, natož voliči,“ popisuje Onderka.

Dalším důvodem jeho rozladění je výsledek Okamurovců. „Neočekával jsem, že dostane tolik hlasů a že dokáže tolik voličů oslovit věcmi, které se ani částečně nezakládají na pravdě. Myslím si, že mu naletěli. Okamura říká, jsme proti migrantům, a máme jich v republice dvanáct. Stávající vláda a politické strany řekly, že nesouhlasí s kvótami a nepřipustí hromadný příliv migrantů, a přesto se Okamurovi podařilo ten strach rozdmýchat,“ říká Onderka.

Poslanecké křeslo získá i bývalý hejtman jihomoravského kraje a exsenátor Stanislav Juránek (KDU-ČSL), který byl až na sedmém místě kandidátky. Jako při každých volbách ale získal hodně preferenčních hlasů, tentokrát přes devět tisíc.