Na jihu Moravy zdraží zábava, mírně také voda. Cena tepla naopak klesne

Například v Brně lidé za komunální odpad zaplatí 670 korun. „Výše poplatku byla naposledy upravována v roce 2013,“ říká mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

1 Voda zdraží. Ale jen mírně

O něco hlouběji do kapsy budou muset sáhnout lidé při placení za vodu. Ani tady ale nebude zvýšení ceny nijak dramatické. Vodné a stočné se v příštím roce zvýší o inflaci. A ta by na přelomu let 2018 a 2019 podle předpokladů České národní banky měla být zhruba dvě procenta.

V Břeclavi, ve Vyškově i v Hodoníně si lidé připlatí zhruba o dvě koruny navíc za kubík vody. Nejvíce voda zdraží v Blansku, a to o tři koruny. Naopak ve Znojmě a v Brně zůstává cena vody na stejné výši. Brňané zaplatí 75,74 koruny za metr krychlový a cena vody se tak nezvyšuje prakticky poprvé od 90. let.

2 Pozor při parkování v Brně

Naopak při placení parkování v Brně se peněženka řidičům výrazně ztenčí. V centru Brna se zdvojnásobí ceny parkování na ulici. Změna bude postupná. První parkovací automaty budou připraveny na nový systém už 1. ledna, celková změna by měla být dokončena 15. ledna. Nově se bude platit za půl hodiny parkování 30 korun, za každou hodinu pak 60 korun.

Služby v okresních městech Brno Voda: 75,74 Kč/m3

Teplo: 552 Kč za GJ

Odpad: 670 Kč za osobu Blansko Voda: 96,81 Kč/m3

Teplo: 528 Kč za GJ

Odpad: 540 Kč za osobu Břeclav Voda: 94,87 Kč/m3

Teplo: 553,7 Kč za GJ

Odpad: 600 Kč za osobu Hodonín Voda: 73,99 Kč/m3

Teplo: cena zatím neznámá

Odpad: 600 Kč za osobu Vyškov Voda: 87,40 Kč/m3

Teplo: 598 Kč za GJ

Odpad: 580 Kč za osobu Znojmo Voda: 88,58 Kč/m3

Teplo: 595 Kč za GJ

Odpad: 400 Kč za osobu

Zpoplatněné bude na většině míst v centru nově i noční stání od 22 do 7 hodin. V té době řidiči zaplatí 30 korun za hodinu. Noční parkování zdarma zůstane jen někde, například na Malinovského či Komenského náměstí. Čtyřiadvacetihodinové stání v centru města tak vyjde až na 1 170 korun. Zdarma mohou lidé nechat auto v centru jen v sobotu odpoledne a v neděli (psali jsme zde).

„Schválená změna ceníku má přispět k tomu, aby pro návštěvníky Brna bylo výhodnější odstavit auto v parkovacím domě než na ulici. Když do nich město i soukromý sektor investují, je třeba do nich přivést auta a naplnit jejich účel,“ vysvětlil důvod změny náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan (Žít Brno).

„Zároveň nechceme, aby historické jádro města zejména v nočních hodinách sloužilo jako neplacené parkoviště. Parkování na ulicích by se takto mělo více zpřístupnit pro rezidenty,“ doplnil Hollan.

Další změny pak do systému v polovině roku vnese plánované zavedení rezidentního parkování.

3 Teplo někde dokonce zlevňuje

I když se v posledních měsících cena plynu na světovém trhu pohybuje směrem vzhůru, brněnské teplárny zdražovat nebudou. Jeden gigajoule tepla bude stát 552 korun. Cenu teplárny snížily o pět procent už letos v lednu.

„Cena našeho tepla je výsledkem mnoha faktorů. Letošní pětiprocentní snížení i stabilizace ceny pro další období jsou dány řadou dlouhodobých opatření, jako je optimalizace průběžného nákupu plynu, neustálá modernizace technologií a s ní související výměna parovodů za horkovody či provozní úspory,“ říká generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Stejnou cenu budou za teplo platit třeba i Vyškované. V Břeclavi pak teplo dokonce zlevní. Pro byty, které vytápí městská společnost Teplo Břeclav, byla stanovena předběžná průměrná cena na 637 korun za gigajoule, což je o deset korun méně, než byla v letošním roce.

Konečná cena však bude spočítána až v únoru. „Teplo Břeclav má plyn i elektřinu dlouhodobě výhodně nasmlouvány,“ zdůvodňuje příznivou cenu mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

4 Dražší lístky nejen na MotoGP

Fanoušci závodů MotoGP, které se v Brně pojedou od 3. do 5. srpna, letos zaplatí vyšší cenu. Nejlevnější vstupenka Silver podraží o 200 korun, zájemci tak za ni zaplatí 1 490 korun. Vstupenka Gold začíná na 1 850 korunách, lístek na sedadlovou tribunu zatím stojí 2 490 korun. Nejdražší budou vstupenky na takzvaný Camp A za 3 990 korun.

„Zvýšení o dvě stovky se může zdát velké, ale stále jsme nejlevnější v Evropě. Cenu navyšujeme proto, abychom splnili všechny závazky,“ komentoval to při zahájení prodeje primátor města Petr Vokřál (ANO).

Ročník 2016 Velké ceny totiž skončil ve ztrátě 27 milionů korun. „Letos jsme se dostali do plusu o čtyři miliony. Podařilo se nám tak umazat značnou část závazků, které jsme měli z minulosti,“ doplnil Vokřál.

Zdraží ale i vstupenky na další akce. Například oblíbené Pálavské vinobraní v Mikulově, na které každoročně míří až 60 tisíc lidí. Letos stála víkendová permanentka 590 korun, příští rok už bude za 650.

5 Zlatý čas pro prodej bytů

V Brně jsou ceny bytů po Praze druhé nejvyšší v Česku. Růst jejich cen se zastavil v březnu letošního roku, od té doby ceny zůstávají zhruba na stejné hladině a tak by to mělo i zůstat. „Do konce roku 2018 zřejmě nedojde k výrazné korekci. Spíše očekávám pomalý pokles cen,“ míní Tomáš Fráňa, ředitel realitní kanceláře RE/MAX Pro Brno.

Nicméně obchod s realitami zažívá stále ještě skvělé období. Kdo chce prodat nemovitost, pro toho je nyní podle expertů ten nejlepší čas.