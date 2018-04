VIDEO: V Černé Hoře začala likvidace mostu, nový otevřou do konce roku

15:36 , aktualizováno 15:36

Silniční most u Černé hory na Blanensku jde k zemi. Ředitelství silnici a dálnic začalo dopoledne s jeho demolicí. Nový most na hlavním tahu mezi Brnem a Svitavami chce postavit a zprůjezdnit do konce letošního roku.