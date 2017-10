Zdrogovaný muž chtěl zapálit benzinku, když ujížděl, naboural tři auta

Důvodem, proč chtěl muž čerpací stanici zapálit, prý bylo naštvání na policisty, kteří jej podle jeho slov nedávno bezdůvodně omezili na svobodě. Obsluze vyhrožoval, že kvůli tomu benzinku vyhodí do povětří.

„V prostoru stanice muž ovlivněný drogami rozlil benzin, ale naštěstí se mu jej nepodařilo zakoupenými zapalovači zapálit. Povedlo se mu to až o kousek dále na příjezdové komunikaci. Pak nasedl do auta a odjel směrem do Brna,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Obsluze čerpací stanice se podařilo oheň u silnice uhasit. Agresivní muž zatím ujížděl a před Lipůvkou chtěl předjet kolonu aut. „Při manévru kromě svého fordu poničil tři vozidla v koloně. Na autech způsobil škodu za skoro dvě stě tisíc korun,“ dodal Malášek.

Na policisty zaútočil s tyčí v ruce

Řidiči z poškozených vozidel se pokusili zdrogovaného viníka zadržet, jenže ten se dal útěk. Zastavila ho až přijíždějící policejní hlídka, na kterou hned začal verbálně útočit a také policisty ohrožoval s tyčí v ruce.

„Policisté byli nuceni muže, který mimo jiné vnikl na pozemek jednoho z rodinných domků, uklidnit za použití elektrického paralyzéru a přiložili mu pouta,“ vylíčil Malášek.

Test na drogy ukázal, že muž byl pod vlivem pervitinu a kokainu. Policisté ho odvezli do cely a chystají návrh na jeho vzetí do vazby. Čtyřiašedesátiletý muž se bude zodpovídat z obecného ohrožení, porušování domovní svobody a násilí proti úřední osobě.