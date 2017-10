Silnice v Černé Hoře nevydržela nápor aut. Začala její oprava

Nutnost opravit silnici v době, kdy po ní vede objízdná trasa, způsobil nápor aut, jež skrz Černou Horu od léta jezdí kvůli částečně a chvíli i úplně uzavřenému mostu na silnici I/43.

„Silnice nebyla stavěná na takovou zátěž, kterou teď musí vydržet. Objížďka zhoršila její stav až do havarijního,“ vysvětlila místostarostka Černé Hory Petra Zavřelová. První tři dny se bude frézovat povrch. Jeden směr zůstane vždy průjezdný.

„Bude se jezdit jakoby dokola Černé Hory. Když budeme pracovat na úseku přes náměstí, pojedou řidiči ze směru od Svitav na Brno buď pravým, nebo levým pruhem, podle toho, který se bude zrovna upravovat. Od křižovatky na Tišnov bude provoz obousměrný,“ popsal úpravu provozu Miloš Bažant ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

„Pro řidiče, kteří pojedou od Brna na Tišnov, se tedy nic nemění. Řidiči jedoucí od Tišnova na Blansko pojedou doprava kolem celé Černé Hory až na kruhovou křižovatku a směrem na Rájec,“ dodal Bažant s tím, že řidiči musejí počítat se zdržením.

Podle mluvčího jihomoravských policistů Bohumila Maláška nebyl v pondělí dopoledne provoz v Černé Hoře horší než obvykle. „Řidiči už si zvykli na to, že se zdržením tady prostě musí počítat,“ okomentoval Malášek pomalejší průjezd městysem.

Začátkem příštího roku postaví nový most

Most u Černé Hory je průjezdný od Brna. Z opačného směru se jezdí právě přes Černou Horu. Tak by to mělo zůstat do začátku příštího roku. Poté na řadu přijde bourání a stavba nového mostu. V té době budou zase všichni jezdit skrz městys. Hotovo má být koncem roku 2018.

Podle místostarostky Zavřelové má už městys přislíbeno, že se cesta znovu opraví, až bude most hotový a skončí objížďka. Z krajského úřadu ale tak jednoznačné stanovisko nezní.

„Po dokončení opravy mostu na silnici I/43 bude stav silnic v průtahu Černou Horou zmonitorován, a pokud bude naznáno, že je třeba provést nějaké úpravy nebo vysprávky, budou provedeny,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Místní čekají na rozhodnutí o odklonu kamionů

A proč se silnice, která byla ve špatném stavu už delší dobu, neopravila ještě před plánovanou uzavírkou mostu? „Plánovalo se, že přes Černou Horu bude vedena objížďka jedním směrem na půl roku. Nikdo nepředpokládal, že oprava mostu bude trvat rok a půl,“ odpověděl Bažant.

Místní také netrpělivě čekají na rozhodnutí o možném odklonu kamionů ze silnice I/43 na dálnici na Olomouc. Rozhodnutí má padnout už ve čtvrtek, kdy se sejdou zástupci krajů a ministerstva dopravy.

Černá Hora není jediným místem, které řidiče na silnici I/43 zdrží. Řidiči, kteří po ní pokračují dál na Letovice, musejí i tady počítat se zdržením. O víkendu končí částečná uzavírka Pražské ulice v Letovicích a další začne ve čtvrtek, a to v Borové a Skrchově. Třičtvrtěkilometrový úsek se bude opravovat deset dní.