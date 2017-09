Červené víno chutná jako kofila, vinař do něj přidal kávu

„Vůně je skutečně hodně kávová. Když člověk přičichne, jako první cítí krásně praženou kávu. A při ochutnání ta kávovitost přechází až v čokoládu,“ popisuje Maděřič novinku ze své produkce, kterou zákazníkům nabízí teprve dva měsíce.

Jak říká, chuť kávy a vína se krásně snoubí. „Chutná to skoro jako kofila. Kávová čokoláda je v chuti opravdu hodně výrazná,“ popisuje.

Nápad vyrobit tohle netradiční víno se přitom zrodil teprve na jaře při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických.

„K vínu tam přistupují velmi pragmaticky. Říkají, že hrozny révy vinné jsou jen jedním z mnoha druhů ovoce. A přistupují tak i k vínu. To je u nás bráno skoro kacířsky. Američané to berou mnohem sportovněji. Dělají víno velmi kvalitní, ale zároveň se nebojí experimentovat,“ vysvětluje žižkovský vinař.

Právě to se mu zamlouvá. „Sám mám rád experimenty, vždycky mě bavilo si s vínem hrát. Už do prvních sektů, které jsme dělali, jsem třeba přidával ledové víno jako takzvaný dozážní likér,“ vypráví.

Pak následovaly různé vinné nápoje, jako třeba dnes už proslavený Koziňon – vinný nápoj s přísadou sirupu z černého bezu, lidově přezdívaného kozičky.

Zrna putují až z Východního Timoru

Když se Maděřičovi během jeho americké mise dostalo na stůl červené aromatizované víno s čokoládou a s kávou, bylo rozhodnuto.

„Zaujalo mě, jak to voní a jak dobře je aroma kávy zakomponované do vína. Řekl jsem si, že hned jak přijedu domů, musím to vyzkoušet,“ směje se vinař.

Zhruba dva měsíce pak se svým sklepmistrem zkoušel dávat dohromady různé kávy s různými víny a ladili jejich poměry, až se podařilo vytvořit variantu, která jim chutnala a již se rozhodli představit zákazníkům.

Výroba není vůbec jednoduchá. „Vybrat kávu bylo složitější, než jsem si zpočátku myslel. Ne každá káva se hodí. My používáme čistou arabiku z Východního Timoru. Navíc vyžadujeme, aby měla certifikaci fair trade obchodu. A hlavně si kávu necháváme pražit přesně podle našich potřeb,“ popisuje.

S pražírnou se dohodl na speciální přípravě kávových zrn, tak aby se z nich uvolnilo co nejvíce aromatických látek. Pak už nejde o nic jiného než o studenou maceraci kávy ve víně.

„Teď používáme Dornfelder, který se svou ovocitostí ke kávě dobře hodí. Ale dokážu si představit i jiné odrůdy,“ podotýká podnikatel, který kávovým vínem s experimenty určitě nekončí.

Víno s pálivými papričkami sbírá ocenění

Co bude dál, ale zatím nechce prozrazovat. „Chtěl bych si ještě něco vyzkoušet, ale až čas rozhodne, co bude zajímavé,“ naznačuje. Že prostor pro experimenty na trhu skutečně je, dokazují ostatně i jeho kolegové.

Například velkobílovické vinařství Osička začalo vyrábět víno, jemuž dodávají říz pálivé papričky. A jejich Chilli víno sbírá ocenění po celém světě. I oni ladili výrobu mnoho měsíců.

„Některé chilli papričky se přidávají už v průběhu kvašení. Další se macerují v hotovém mladém víně. Používáme více druhů paprik. Jedna je na pálivost, jedna na dochuť, jiná na vůni,“ popsal Roman Osička, jednatel vinařství, které má v nabídce třeba i „sext“, perlivé víno s přídavkem ovoce – jahod, hrušek, černého bezu či malin.

Annovino v Lednici zase vyrábí víno višňové, v Mikulově pak vinařství Marcinčák víno levandulové. A takové vinařství Proqin ve Velkých Němčicích jde ještě dál a z hroznů zpracovává i to, co se většinou vyhodí – z hroznových jadérek vyrábí zastudena lisovaný vinný olej.